¡El CMB le puso un bulto! Canelo venció a Yildirim por nocaut técnico tras 3 rounds

La pelea ordenada por el Consejo Mundial de Boxeo entre Saúl “Canelo” Álvarez y el turco Avni Yildirim acabó como un gran fiasco dada la supremacía del mexicano, quien acabó con todo apenas pasados tres episodios para quedarse con los títulos AMB y CMB en peso supermediano. Tras un dominio apabullante, el entrenador del turco, Joel Cruz, determinó que ya no saliera al cuarto episodio, por lo que se decretó el nocaut técnico, esto después de que sobreviviera tras un tercer round en el que fue abajo tras un potente derechazo https://www.mediotiempo.com/mas-deportes/box/canelo-alvarez-vencio-avni-yildirim-nocaut-tecnico-3-rounds

Fue casi un milagro que el euroasiático saliera con vida en ese tercer round e incluso se vio que Canelo no le quiso pegar más para no dañarlo de sobremanera y así hacer más bochornoso el momento. Todos los golpes del mexicano hicieron daño ante un oponente que no tuvo una sola muestra de calidad y que no supo defenderse ni atacar. Trató de escudarse, pero ni eso le sirvió dado el gran catálogo de golpes del vencedor, quien intentó por todas vías, con ganchos, uppers, rectos… Todo le funcionó. https://www.mediotiempo.com/mas-deportes/box/canelo-alvarez-vencio-avni-yildirim-nocaut-tecnico-3-rounds

