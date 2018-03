El colombiano Avilés Hurtado confía en mejoría del Monterrey en el Clausura

Monterrey (México), 22 mar (EFE).- El delantero colombiano Avilés Hurtado, de los Rayados de Monterrey del fútbol mexicano, aseguró hoy que su equipo tiene todas las condiciones para salir adelante en el torneo Clausura 2018, en el que buscará ser campeón.

“Para eso trabajamos, los rivales nos conocen y debemos usar estrategias con la capacidad de nuestros jugadores”, señaló Avilés en una conferencia de prensa.

Los Rayados del entrenador argentino Antonio Mohamed sumaron una victoria y tres derrotas entre las fechas ocho y 11 del Clausura, pero el pasado fin de semana vencieron 3-1 al Querétaro con un gol y dos asistencias de Hurtado y están en la zona de clasificación a la liguilla.

Hurtado dijo que la fecha FIFA que causará un fin de semana de receso en la liga llega en buen momento porque le permitirá al Monterrey hacer ajustes y enfrentar de la mejor manera las cinco fechas finales de la fase regular del campeonato.

“Viene bien, lo necesitábamos para despejar la mente luego de los resultados adversos, aunque ya ganamos el partido anterior”, señaló.

Hurtado pasó por un momento de baja en el Clausura que tocó su punto más alto cuando falló un penalti que determinó la eliminación de Rayados en la Copa Mx.

El jugador reconoció que fue un momento duro, pero contó con el apoyo de su familia, de Mohamed y de sus compañeros y por eso mantuvo la confianza y pudo ser protagonista ante Querétaro.

“Estoy tranquilo, confío en mis características y no me saca del enfoque recibir críticas. Me preparo para ser el mejor y aportar mi granito de arena al equipo para que esté en la parte de arriba de la tabla”, agregó.

Hoy el Monterrey continuó su preparación para la decimotercera fecha del Clausura en la que visitará al Pachuca; de la mano de Mohamed el equipo hizo rutinas de fuerza y resistencia y luego trabajó con el balón. EFE