El colombiano Duque dice que no hay explicación para la mala racha del Atlas

Guadalajara (México), 18 sep (EFE).- El delantero colombiano Jefferson Duque dijo hoy que “no hay explicación” para la falta de goles por la que atraviesa su equipo, el Atlas, con un tanto anotado en nueve partidos del torneo Apertura 2018 del fútbol mexicano.

“Hay situaciones que no explican el por qué no se nos han dado, se crean buenas oportunidades de gol, no solo para nosotros los delanteros sino también para los volantes. Están llegando con mucha oportunidad de gol y no hemos concretado”, dijo el ariete en conferencia de prensa.

Agregó que la sequía de goles es un asunto que molesta a todo el equipo, que sale preparado “a dar todo en el terreno de juego”.

El colombiano afirmó que los delanteros mantienen la ilusión de anotar y darle la vuelta a la situación que tiene al Atlas en el sótano de la clasificación general, con 2 puntos de 27 posibles en la liga.

Duque aseguró que no hay “desilusión” entre los jugadores por la mala racha de resultados, sino que están confiados en su capacidad y porque se han hecho buenos partidos que se les han ido de las manos.

Dijo que la llegada del entrenador argentino Ángel Guillermo Hoyos le ha venido bien a todo el plantel pues ha buscado variar posiciones para explotar todo su potencial.

El originario de Antioquia rechazó que el anterior estratega, Gerardo Espinoza, sea culpable de la mala racha por la que atraviesa el equipo y afirmó que quienes salen a la cancha también tienen responsabilidad en ello.

“Nosotros nos preparamos acorde a lo que nos dan de herramientas para el campo de juego. Con el anterior técnico también hicimos buenos partidos y perdimos puntos al final, es más de nosotros, de seguir trabajando y salir de esto, no hay de otra”, expresó.

Respecto a las protestas de la afición que tras la reciente derrota contra el Tijuana abucheó al equipo y entonó el canto “que se vayan todos”, el colombiano aceptó que el plantel no ha sabido dar las alegrías que se esperan.

“La responsabilidad va hacia nosotros, somos los que jugamos y los que debemos sacar esto adelante, la afición está en todo su derecho, quiere resultados y nosotros no le hemos dado esa satisfacción”, recalcó.

El próximo sábado el Atlas visitará al Cruz Azul, líder del torneo, un equipo al que le ganaron en la Copa Mx, y que cuenta con buenos jugadores, con un fútbol “ordenado” y al que “no hay que darle espacios”, según el delantero. EFE