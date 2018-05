El colombiano Gaviria gana en sprint caótico; Van Garderen sigue de líder

Elk Grove (California, EE.UU.), 17 may (EFE).- El ciclista colombiano Fernando Gaviria evitó un caída colectiva que se registró en el lado izquierdo de la meta, no le afectó al ir por el derecho y consiguió la victoria en la quinta etapa del Tour de California. Gaviria, de 23 años, se impuso al australiano Caleb Ewan y al campeón mundial el eslovaco Peter Sagan que ocuparon el podio con el segundo y tercer puesto respectivamente, y todos ellos con un tiempo de 4 horas y 4:34 minutos. La victoria fue la segunda que consigue el joven velocista colombiano que también ganó la primera etapa. Ewan ganó su segundo podio y Sagan finalizó tercero, mientras que el estadounidense Tejay van Garderen, líder de la carrera, acabó en el puesto 32, pero con el mismo tiempo y mantuvo el maillot amarillo a la espera de lo que pueda suceder mañana, viernes, con la etapa reina que acaba en la cima de la Heavenly Mountain Resort. "No vi (el caos) porque fui a la derecha. El choque estaba en el lado izquierdo. Solo escuché en mi radio", declaró Gaviria. "Los otros compañeros del equipo hicieron un gran trabajo, y estamos felices porque hoy volvimos a conseguir una gran victoria". El argentino Lucas Haebo, del equipo estadounidense UHC, entró séptimo, seguido por el portugués Ivo Oliveira, mientras que los colombianos Daniel Martínez y Egan Bernal acabaron en los puestos 17 y 32, respectivamente, con el mismo tiempo. Bernal también sigue segundo en la clasificación general con 23 segundos más que Garderen y Martínez es tercero a 37. La quinta etapa fue relativamente aburrida la mayor parte del día, y ninguna de las escapadas que se dieron nunca avanzaron lo suficiente como para causar mucha preocupación. Todo cambió cuando se llegó a los últimos kilómetros del recorrido, donde los vientos cruzados existentes en el área y varios problemas mecánicos, causaron problemas para algunos de los mejores velocistas. Los corredores comenzaron a trabajar duro para posicionarse de cara a la meta, hasta que en el lado izquierdo comenzaron a caerse tras chocar unos con otros, sin que se conozca qué fue lo que generó el accidente. Antes del caos generado en el sprint final, Ewan pinchó a unos 10 kilómetros de la meta y tuvo tiempo para incorporarse al pelotón y luchar por la victoria. La estrella británica Mark Cavendish también tuvo que cambiar las ruedas y consiguió unirse al grupo de cabeza, pero en el sprint le tocó esquivar el accidente colectivo y perdió todas las opciones de ganar. Mientras que el velocista alemán Marcel Kittel también sufrió un pinchazo que le impidió estar al frente del pelotón y luchar por el triunfo. El equipo de Quick-Step Floors de Gaviria logró mantenerse intacto y produjeron una estrategia de libro de texto con un trabajo impecable a la hora de colocarlo en la mejor posición para que pudiese aspirar al triunfo. El argentino Max Richeze fue el que hizo el mayor trabajo a la hora de abrirle el camino a Gaviria para que se colocase al frente del pelotón y tomase el control un poco más lejos de la línea de lo normal, pero aún tenía las piernas con fuerzas suficientes para detener a Ewan y Sagan en la meta. Por su parte Ewan comentó que la etapa no había sido complicada hasta que sufrió el pinchazo. "Fue una etapa bastante sencilla", comentó Ewan. "Sufrí el pinchazo y luego tuvimos que trabajar con alguno compañeros para poder darle alcance al pelotón, e hicieron una gran labor al colocarme en una buena posición que me permitió participar en el sprint final". Mientras, el líder Van Garderen consiguió su objetivo de evitar problemas y conservar energía para la sexta etapa, un largo recorrido de Folsom a Lake Tahoe que incluye seis ascensos de montaña antes de concluir en la cumbre más alta de la carrera. Van Garderen, que no es un especialista en montaña, fue el ganador de la cuarta etapa de contrarreloj, intentará proteger las ventajas que tiene sobre Bernal y Martínez. "Va a ser una etapa complicada con las montañas y eso hará que la carrera sea difícil", predijo Van Garderen. "Luego de la última subida hacia Tahoe, espero que Bernal y muchos de los otros escaladores intenten atacar y ganar la carrera allí". La etapa tendrá una distancia de 196,5 kilómetros y concluiría en la cima del Heavenly Mountain Resort en el Sur de Lago Tahoe. - Clasificación quinta etapa: .1. Fernando Gaviria (COL/QST) 4h04:34 .2. Caleb Ewan (AUS/MTS) m.t .3. Peter Sagan (SVK/BOH) m.t .4. Rick Zabel (GER/TKA) m.t .5. John Murphy (USA/HCA) m.t .6. Sean Bennett (USA/HBA) m.t .7. Lucas Haedo (ARG/UHC) m.t .8. Ivo Oliveira (POR/HBA) m.t .9. Alexander Kristoff (NOR/UAD) m.t 10. Travis McCabe (USA/UHC) m.t -------------------------------------------------------- 17. Daniel Martínez (COL/EFD) m.t 28. Egan Arley Bernal (COL/Sky) m.t -Clasificación general: .1. Tejay Garderen (USA/BMC) 16h55:29 .2. Egan Arley Bernal (COL/Sky) a 23 .3. Daniel Felipe Martínez (COL/EFD) a 37 .4. Adam Yates (GBR/MTS) a 1:07 .5. Tao Geoghegan Hart (GBR/Sky) a 1:15 .6. Rafal Majka (POL/BOH) a 1:29 .7. Brandon McNulty (USA/RLY) a 2:08 .8. Laurens De Plus (BEL/QST) a 2:13 .9. Kristijan Durasek (CRO/UAD) a 2:15 10. Brent Bookwalter (USA/BMC) a 2:34.EFE