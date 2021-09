El colombiano Martínez no piensa en ser leyenda del América sino en aportar

México, 22 sep (EFE).- El delantero colombiano Roger Martínez aseguró este miércoles que no piensa en ser una leyenda del América, sino en aportar cada vez al club mexicano que entra a la cancha.

“Sé que hay muchas leyendas en el América y la magnitud de los jugadores que han pasado acá, pero yo pienso en hacer las cosas bien en el día a día, en ganar muchas cosas en el club porque eso es lo que todo jugador debe pensar”, explicó en rueda de prensa.

Martínez, nacido hace 27 años en la ciudad caribeña de Cartagena, fichó por las Águilas en julio de 2018 y desde ese momento ha participado en 113 partidos en los que ha convertido 27 goles y repartido 13 asistencias.

El exjugador del Racing argentino pasa por uno de sus mejores momentos en el América. Desde el torneo Clausura 2021 que el argentino Santiago Solari entrena a las Águilas el colombiano ha marcado nueve dianas y ha dado una asistencia.

El 17 veces internacional con la selección colombiana se prepara para enfrentar este sábado en la décima jornada del torneo Apertura 2021 el clásico del balompié mexicano ante las Chivas de Guadalajara, equipo al que no le ha marcado.

“A un futbolista le gustaría anotar en un partido de clásico nacional, pero cada vez que me ha tocado jugarlo pienso en el equipo y no en mí. Si me toca anotar lo disfrutaré y será lindo, pero pienso en el equipo y en ganar los tres puntos”, expresó.

Roger Martínez confió en que las Águilas derroten al Guadalajara y con ello se mantengan por octava jornada consecutiva en el primer lugar de la clasificación.

“El clásico es un partido importante, todos sabemos de la magnitud del partido, pero siempre tenemos que pensar en nosotros, en que tenemos que hacer las cosas bien porque el Guadalajara es el que se juega el torneo contra nosotros”, añadió.

El colombiano celebró que para el duelo ante el Guadalajara, el estadio Azteca extenderá su aforo a un 75 por ciento, algo que Martínez dijo motiva al equipo para seguir invicto como local en el Apertura.

“Cada jugador se mata por el equipo, más cuando estamos en casa, sabemos que no podemos regalar nada de local. Ojalá que sigamos de la misma forma en el Azteca y que demos el máximo en el partido”, finalizó. EFE