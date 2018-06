El cubano Osleni Guerrero comienza con buen pie torneo internacional de Perú

Lima, 28 jun (EFE).- El cubano Osleni Guerrero ganó los tres partidos que tenía en la primera jornada del “Perú International 2018”, el mayor torneo de bádminton organizado en Perú, que reúne a unos 80 participantes de quince países.

Guerrero, medallista en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015, comenzó la jornada con un cómodo triunfo en individuales sobre el islandés Kari Gunnarsson por 2-0 (21-10 y 21-11).

Ya en la tarde, el cubano ganó su partido de dobles mixto en el que jugó junto a su compatriota Yeily Ortiz frente a los peruanos Nicolás Macías y Valeria Wong, a quienes vencieron por 2-0 (21-14 y 21-11).

Seguidamente, Guerrero salió victorioso en el dobles masculino donde jugó con su compañero Leodannis Martínez contra los argentinos Kevin Gordon y Aníbal Marroquín, con un resultado de 2-0 (21-16 y 21-17).

El cubano, de 28 años, explicó que su objetivo es sumar el mayor número posible de puntos que le permitan clasificar para los Juegos Panamericanos de Lima 2019, donde a su vez buscará un cupo para participar en Tokio 2020 en sus segundos Juegos Olímpicos.

“Estar en Lima es muy lindo, he tenido la posibilidad de venir muchas veces y me siento como en casa. También he realizado bases de entrenamiento y pude compartir muchas experiencias con los peruanos”, comentó.

Guerrero aseguró que los jugadores peruanos de bádminton tienen “un buen nivel y han ganado mucha experiencia, a pesar de los cambios de atletas que ha tenido la selección peruana”.

El peruano Macías, de 17 años, dio el primer triunfo para el bádminton peruano en el torneo al vencer en individuales al canadiense Timothy Chiu por 2-1 (21-15, 15-21 y 21-16).

En el campeonato, que reparte puntos para el ránking mundial, concurren jugadores de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Estados Unidos, Filipinas, Guatemala, Islandia, Jamaica, México, Perú y República Dominicana. EFE