El defensa del Atlético B que mordió a Vinicius: Esa acción no me representa

Madrid, 3 sep (EFE).- El defensor del Atlético de Madrid B Alberto Rodríguez ‘Tachi’, que tuvo un enfrentamiento con el extremo brasileño del Real Madrid Castilla Vinicius Junior durante el derbi de filiales del pasado domingo, aseguró que la acción en la que mordió al delantero blanco no representa su forma de jugar.

“No me siento orgulloso de lo que ocurrió, y no refleja nada cómo soy como jugador. Esta acción no representa los valores que el club inculca en la Academia y sé que no es un ejemplo para los chicos que vienen desde abajo. Ese lance no representa para nada mi forma de jugar”, manifestó ‘Tachi’ en unas declaraciones a la web del club rojiblanco.

Tachi tuvo un forcejeo con Vinicius en los últimos minutos del partido que acabó con ambos jugadores en el suelo y el rojiblanco mordiendo en la cabeza al madridista, una acción que, según explicó Tachi fue “una reacción fruto de las altas pulsaciones” durante el derbi, que acabó con empate 2-2 en la Ciudad Deportiva Wanda de Majadahonda (Madrid).

“Es una lástima que esta jugada haya adquirido tanto protagonismo eclipsando el buen partido que hizo el equipo frente al Castilla, ya que dispusimos de oportunidades para ganar el encuentro”, añadió el central del filial rojiblanco.

El canterano del Atlético aclaró que al final del partido habló con Vinicius: “Nos dimos un abrazo y todo quedó ahí. Ahora tengo que aprender de una situación como ésta y mirar hacia adelante”, añadió.

Tachi es uno de los futbolistas que ha formado parte de la pretemporada del primer equipo rojiblanco a las órdenes del entrenador argentino Diego Pablo Simeone y uno de los habituales para reforzar los entrenamientos, e incluso llegó a formar parte de alguna convocatoria hace dos temporadas.

En el Atlético B es uno de los futbolistas más relevantes del equipo que dirige Óscar Fernández en el Grupo I de la Segunda División ‘B’, una plantilla que cuenta con varios de los jugadores del equipo juvenil que ganó los tres títulos de la categoría la temporada pasada (Liga, Copa y Copa de Campeones).

“El Castilla es un gran equipo, pero nosotros plantamos cara a cualquier rival. Este año hay un muy buen grupo para poder medirnos a cualquier oponente en la Liga y este es el camino a seguir”, analizó Tachi sobre lo que les espera esta temporada, que han empezado con dos empates ante Unión Adarve y Castilla. EFE.