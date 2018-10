El delegado de Acnur ve necesaria una respuesta regional al éxodo venezolano

Bogotá, 16 oct (EFE).- El representante de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) y de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) para los venezolanos, Eduardo Stein, aseguró hoy que debe darse una respuesta regional ante la magnitud del éxodo venezolano, que calificó como una “avalancha humana”.

“(Tengo) la convicción de que el tamaño, la complejidad, el alcance y la naturaleza de esta avalancha humana necesita una respuesta regional”, dijo Stein hoy en Bogotá tras reunirse con el presidente de Colombia, Iván Duque.

Stein ha sido enviado para atender una crisis generada por el éxodo de 2,3 millones de venezolanos que han abandonado su país y buscado alternativas de vida en los países de la región, esencialmente en Colombia.

En este sentido, Stein subrayó la labor del ministro de Relaciones Exteriores colombiano, Carlos Holmes Trujillo, quien ha hecho un “esfuerzo hermanado con los cancilleres de Perú y Ecuador para llegar a un acuerdo de tipo regional sobre temas críticos que este movimiento humano necesita”.

Stein también reiteró que su tarea “es y será siempre humanitaria”, puesto que el secretario general de la ONU, António Guterres, “ha insistido es la construcción y puesta en operación de una plataforma conjunta entre el Acnur y la OIM.

El objetivo es el de hacer que “el resto de agencias de la ONU puedan concentrarse en el apoyo lo más eficaz posible a lo que ya los Gobiernos están desarrollando”.

“Este último elemento me parece de la máxima importancia porque no venimos de las agencias de la ONU con la pretensión (…) de dictar cátedra sobre ningún tema en particular sino, al contrario”, para atender a lo que ya están haciendo los países de la región, subrayó Stein.

El delegado resaltó que algunos países están afrontando la situación “con mucha imaginación pero cargando todos estos esfuerzos sobre sus presupuestos nacionales regulares que están ya exhaustos en materia educativa, de salud, de formación para la regularización e identificaciones personales”.

Por eso, insistió en que “el esfuerzo para su solución y encuentro fraterno a nivel regional debe ser, en efecto, un esfuerzo conjunto”.

Por todo ello, Stein manifestó que su labor será la de “buscar internacionalmente apoyos, lo más inmediatos posible para fortalecer y enriquecer la labor que los gobiernos están desarrollando”.

Esa ha sido una de las peticiones que ha hecho el Gobierno colombiano desde que estalló la crisis, consecuencia de la cual cerca de un millón de venezolanos se han asentado en el país andino. EFE