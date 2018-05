El Deportivo confirma que Clarence Seedorf no dirigirá al equipo en Segunda

La Coruña (España), 22 may (EFE).- El Deportivo confirmó este martes que Clarence Seedorf no dirigirá al equipo en Segunda División después de haber estado al frente del equipo desde febrero y no haber conseguido la permanencia en la máxima categoría.

“La dirección deportiva, de acuerdo con Clarence Seedorf, comunica que el entrenador neerlandés no continuará al frente de la primera plantilla blanquiazul la próxima temporada, por lo que la vinculación entre el técnico y el club finalizará con el vencimiento del contrato firmado por ambas partes el próximo 30 de junio de 2018”, informó el Deportivo en su web.

La entidad gallega explica que su presidente, Tino Fernández, “trasladó personalmente” al preparador holandés que “ha sido un verdadero placer trabajar con un profesional” de su nivel.

El dirigente también le comunicó que tiene “capacidades para dirigir equipos de Primera División pero que para afrontar el nuevo reto del Deportivo se va a buscar un perfil de entrenador que aporte además experiencia y conocimiento de la Segunda División española”.

EFE