El ‘Dongfeng’, líder en la ruta a Melbourne; el ‘Mapfre’ español, tercero

Ciudad del Cabo, 10 dic (EFE).- El 'Dongfeng' franco-chino de Charles Caudrelier se ha colocado en primera posición de la tercera etapa de la Volvo Ocean Race 2017-2018 -Vuelta al Mundo por Etapas- entre Ciudad del Cabo (Sudáfrica) y Melbourne (Australia) con un recorrido de 5.750 millas náuticas (10.660 km), cuando se llevan tres horas de navegación y han alcanzado ya el cabo de Buena Esperanza.. Es una etapa muy especial e importante por lo que hay en juego. es la primera de doble puntuación (el ganador recibirá 15 puntos) en la historia de la prueba y puede ya marcar ya distancias en la general, aunque habrá dos más como ella: la séptima entre Auckland (Nueva Zelanda) e Itajaí (Brasil, en que se debe cruzar el Cabo de Hornos) y la novena entre Newport (Estados Unidos) y Cardiff (Reino Unido) que conllevará la travesía del Atlántico Norte. Con una temperatura ambiente de 22ªC y viento de componente sur de 18 a 25 nudos (34 a 48 km/h), las siete embarcaciones competidoras han dejado los pantalanes del Waterfront A&V en el puerto de Ciudad del Cabo para trasladarse al centro de la bahía de Table donde han disputado un triángulo entre boyas de 5,6 millas (10,3 km) de recorrido Cientos de aficionados han despedido a los barcos desde los muelles y en el caso del 'Mapfre', un grupo de familiares y amigos han entonado el "Esta Volvo la vamos a ganar" mientras el barco español abandonaba el puerto a los sones de "Súbeme la Radio" de Enrique Iglesias. El gran rival del 'Mapfre', el 'Dongfeng' franco-chino de Charles Caudrelier ha tenido la baja de última hora del neozelandés Daryll Wislang, jefe de guardia del barco, que se ha dado un fuerte golpe en la espalda, relevado por Fabien Delahaye. En el resto de tripulaciones son las que se habían anunciado anteriormente. El viento del sureste se ha entablado en 24 nudos (46 km/h) y el primero en cruzar la línea de salida, a las 14:00 hora local (13:00 hora española), ha sido el 'Brunel' del holandés Bouwe Bekking, seguido del 'Vestas' estadounidense de Charlie Enright y el español Roberto Bermúdez de Castro y el 'Mapfre' de Xabi Ferandez, tercero en medio de ambos. Poco a poco se han clarificado las posiciones y en el paso por la primera boya el 'Donfeng' de Charles Cadurelier se ha colocado líder, seguido del 'Mapfre' a 16 segundos, 'Brunel', a 21, y 'Vestas', a 30 segundos. Tras los dos siguientes tramos y en el paso por la última baliza de salida de la bahía, el 'Dongfeng' ha pasado con tres segundos de ventaja sobre el 'Mapfre', que ha respondido y se ha colocado líder 150 metros por delante del barco franco-chino y 300 con respecto al 'Brunel', justo cuando el barco español ha puesto rumbo suroeste para salir a mar abierto y dejar atrás la bahía de Table. Más retrasados seguían el 'Turn the Tide On Plastic' de Dee Caffari, el 'AzkzoNobel' holandés de Simeon Tienpont y el barcelonés Álex Pella a 650 metros. El 'Vestas' caía a la sexta posición A 700 metros y el 'Sun Hung Kai' del australiano David Witt cerraba el grupo a 800 metros del líder. La flota, ahora con el 'Dongfeng' franco-chino en cabeza, esta descendiendo hacia el sur, pegada a la costa y ha alcanzado el Cabo de Buena Esperanza, navegando 10 millas (18 km) más al oeste, en la latitud 35ºSur, y con el viento del sureste subiendo ya a 28 nudos (54 km/h). Lsa flota navega en ceñida (contra el viento) y a una media de 10 nudos (18 km/) y dentro de poco deberá virar al sureste hacia el Cabo Agulhas, el punto más meridional del continente africano, que dejará por babor y empezará a descender hacia el Océano Antártico, hasta la latitud 42º-45ºSur, donde ya encontrarán las tormentas y las temibles áreas de bajas presiones antárticas. El 'Brunel' de Bouwe Bekking es segundo a 200 metros del líder; el 'Mapfre' es tercero, a 900 metros y ,de manera sorprendente, el 'Turn The Tide on Plastic' de Dee Caffari está a la estela del barco español. A casi 1,5 millas (2.700 metros) del líder está el Sun Hung Kai' y el 'Vestas'. El 'AzkoNobel holandés de Simeon Tienpont y el catalán Álex Pella cierra la flota a 2 millas (2,7 km) del líder Por razones de seguridad los contendiente no podrán descender más allá del punto en el que la organización ha fijado la línea de límite de hielo en los 46-48º Sur. rebasarla sería penalizado. Clasificación tercera etapa (Ciudad del Cabo-Melbourne) Recorrido 5.750 m.n (10.660 km). 10/12/2017 a las 16:00 (hora española). 3 horas desde la salida Distancia a meta .1. Dongfeng (CHN) Charles Caudrelier (FRA) 5.720 m.n(10590 km) .2. Brunel (HOL) Bouwe Bekking (HOL) a 0,1 m.n .3. Mapfre (ESP) Xabi Fernández (ESP) 0,5 .4. Turn Tide on Plastic(GBR) Dee Caffari (GBR) 0,8 .5. Sun Hung Kai (HKG) David Witt (AUS) 1,5 .6. Vestas (USA/DIN) Charlie Enright (USA) 1,8 .5. AkzoNobel (HOL) Simeon Tienpont (HOL) 2,0 EFE