El español Ayestarán se disculpa con afición del Pachuca por no ir a liguilla

Pachuca (México), 24 nov (EFE).- El español Francisco Ayestarán, técnico del Pachuca mexicano, ofreció este sábado disculpas a la afición del equipo por no llevar a su escuadra a la liguilla por el título en su primer semestre de trabajo.

El Pachuca estaba obligado a ganar al León para llegar a 26 puntos y desplazar del octavo puesto a los Gallos Blancos del Querétaro, pero empató 1-1 con el León y quedó eliminado.

“Es el cuarto torneo que no clasifica Pachuca a la liguilla y duele porque siempre ha tenido a mano el pase como en esta ocasión; necesitábamos ser protagonistas de nuestro propio destino y no hemos sido capaces. ¿Qué le puedo decir a la afición? Que lo siento”, dijo Ayestarán en conferencia de prensa.

Con experiencia acumulada en el fútbol de Israel, Emiratos Árabes Unidos y España, Ayestarán tomó las riendas del Pachuca en julio pasado y no pudo cumplir los parámetros para entrar a la liguilla al quedarse con 24 puntos y sin ganar en sus dos últimos partidos.

Antes de dejar en las manos de la directiva su continuidad en México, el estratega español aseguró que deberá hacer un análisis de los jugadores que no le funcionaron.

“Pero será en privado, porque nunca he manifestado algo públicamente antes que ellos lo sepan. Si es que sigo o no con el proceso no sería justo que lo hablara antes con la prensa. Se dará a conocer posteriormente, primero tengo que saber si sigo aquí”, apuntó.

Lo único seguro es que ya no contará con el argentino naturalizado mexicano Christian “Chaco” Giménez, quien con 16 minutos completados esta noche, puso fin a su carrera como futbolista.

Antes de empezar el partido, la directiva del Pachuca inauguró un palco con su nombre en el estadio Hidalgo y agradeció sus 14 años en el fútbol mexicano, 5 de ellos con el equipo Tuzo.

“Fue maravilloso cerrar una etapa como futbolista de la manera en que lo hice y agradecido con todos. Me da orgullo lo que dice la gente de mí y tranquilidad para el futuro, no porque me ofrezcan trabajo sino por el cariño que tiene la afición por mí persona”, dijo el futbolista.

Giménez, surgido de las inferiores de Boca Juniors en 1998, arribó en 2004 al fútbol mexicano y jugó en Veracruz, América, Cruz Azul y Pachuca, con un rendimiento que le alcanzó para llegar a la selección mexicana. A partir del siguiente semestre se preparará para incorporarse al esquema de los Tuzos. EFE