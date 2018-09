El español Hervás quiere unir al voleibol peruano para devolverlo a la elite

Lima, 4 sep (EFE).- El español Paco Hervás, flamante preparador de la selección femenina de voleibol de Perú, aseguró hoy que se propone unir al voleibol peruano para devolverlo a la elite mundial en apenas dos años, lo que pasa por clasificar para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

En su presentación como nuevo jefe de la unidad técnica de la Federación Peruana de Voleibol (FPV) y seleccionador femenino, Hervás explicó que el objetivo es difícil pero posible.

“No hay mucho tiempo, pero no tenemos más”, reconoció Hervás, que se pone al frente de un equipo que no participa en los Juegos Olímpicos desde Sidney 2000 y desde 1993 no consigue proclamarse campeón sudamericano.

“Perú se puede clasificar para los Juegos, pero no es fácil. Nadie se lo va a regalar”, advirtió el seleccionador, quien llega al combinado tras haber dirigido en los últimos cinco años al equipo femenino del Club de Regatas Lima, con el que se proclamó campeón de la Liga Nacional Superior de Voleibol (LNSV) el pasado año.

El técnico reconoció que Brasil está actualmente por encima de Perú pero no Argentina ni Colombia, equipos que en los últimos años han ganado a Perú “porque han competido mejor”.

“Hay que insistir mucho en convencer a las jugadoras: reforzar su autoestima y convencimiento de que pueden conseguir cosas importantes. Ellas necesitan comprometerse con su rendimiento”, afirmó Hervás.

El español indicó que tendrá un contrato por dos años, pero aclaró que su labor se proyectará también a los Juegos Olímpicos de 2024, por lo que buscará nuevos talentos de jóvenes jugadoras y entrenadores por todo el país.

“Es un proyecto muy ambicioso y difícil, pero es una gran oportunidad para todos. Mi idea es crear un proyecto que pueda unificar al voleibol peruano. No se trata solo del equipo nacional, sino que involucra muchas más cosas, bases que deben estar estructuradas”, explicó.

En ese sentido, recordó que cuando llegó a Perú el voleibol masculino apenas existía e “incluso estaba mal visto” cuando debe tener el mismo peso que el femenino, en su opinión.

Hervás admitió que está muy ilusionado con esta nueva etapa en su carrera y garantizó trabajo, “que es lo que al final nos puede dar el éxito”.

Preguntado por si se ve como el argentino Ricardo Gareca, seleccionador de fútbol de Perú que logró la clasificación para un Mundial después de 36 años, el español indicó que su homólogo en el fútbol tiene sus propios problemas pero reconoció que comparten objetivos similares y que le gustaría conversar con él.

“Vengo con la idea de que puedo aportar. Estoy muy agradecido a Perú. Llevo viviendo cinco años aquí y disfrutando de un país que me ha abierto las puertas desde el primer día. He sido muy feliz y creo que llega el momento de devolverlo”, sostuvo.

En la presentación de Hervás también intervino la presidenta de la Federación Peruana de Voleibol, Pilar Gonzáles, y el vicepresidente ejecutivo de la Federación Internacional de Voleibol, el dominicano Cristóbal Marte.

El voleibol es el segundo deporte nacional de Perú gracias a la medalla de plata que la selección femenina consiguió en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988, una de las cuatro preseas conseguidas por el olimpismo peruano en toda su historia y la única de un deporte que no es tiro. EFE