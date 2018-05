El estadounidense Simpson afianza su liderato con una ventaja de siete golpes

Redacción deportes, 12 may (EFE).- El estadounidense Webb Simpson se ha afianzado aún más, tras la tercera ronda, en el liderato del torneo The Players de golf, incluido en el circuito americano y considerado como el quinto “grande” de la temporada, con un total de 197 golpes, siete de ventaja sobre el segundo, el australiano Danny Lee.

Simpson acabó esta tercera manga con 68 golpes, cuatro bajo el par del TPC Sawgrass de Ponte Vedra (EE.UU.), tras presentar una tarjeta con un eagle, en el hoyo 11 -un par 5-; cuatro birdies y dos bogeys, lo que le lleva a ampliar a siete impactos su ventaja con el segundo clasificado y le acerca a su quinta victoria en el circuito PGA.

Conservador estuvo Danny Lee par continuar en el segundo puesto. El australiano no cometió errores pero acabó sólo con dos birdies y un total de 204 golpes, dos menos que el tercer clasificado, el número uno mundial, el estadounidense Dustin Johnson, que hoy necesitó 69 impactos tras firmar cinco birdies por dos bogeys.

Los estadounidenses Jordan Spieth, cuarto del mundo, y Tiger Woods, con 208 impactos, avanzaron al noveno puesto tras anotar ambos 65 golpes en esta jornada. Nueve birdies por dos bogeys, el primero, y ocho birdies por un bogey, el segundo.

Buena actuación hoy la del español Rafa Cabrera Bello que terminó con 67 golpes y suma en total 209. Un eagle, en el hoyo 11, siete birdies, un doble bogey y dos bogeys, sitúan al grancanario en la decimosexta posición.

No fue, sin embargo, una buena jornada para los otros dos españoles, pues si el castellonense Sergio García cerró con 75 golpes -tres sobre el par-, el vasco Jon Rahm, tercero del mundo, lo hizo con 77 y bajó al puesto 69.

– Clasificación tras la tercera jornada:

.1. Webb Simpson (USA) 197 (66 63 68) (-19) golpes

.2. Danny Lee (AUS) 204 (68 66 70)

.3. Dustin Johnson (USA) 206 (66 71 69)

.4. Jason Dufner (USA) 207 (72 69 66)

.+. Jimmy Walker (USA) 207 (69 68 70)

.+. Xander Schauffele (USA) 207 (68 68 71)

.+. Jason Day (AUS) 207 (69 67 71)

.+. Charl Scwartzel (RSA) 207 (68 66 73)

... 16. Rafa Cabrera Bello (ESP) 209 (71 71 67) .+. Jhonattan Vegas( VEN) 209 (67 72 70) 42. Sergio García (ESP) 212 (68 69 75) .+. Emiliano Grillo (ARG) 212 (69 71 72) 69. Jon Rahm (ESP) 215 (68 70 77). EFE