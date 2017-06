El estreno de Xbox One X y novedades de PlayStation animan la antesala de E3

David Villafranca

Los Ángeles (EE.UU.), 12 jun (EFE).- El estreno de la potente consola Xbox One X y las novedades de PlayStation como “Spider-Man”, “God Of War” o “Call Of Duty WWII” protagonizaron las presentaciones de los días previos a la E3, la feria más importante de la industria de los videojuegos en todo el mundo.

Pese a que se inaugurará oficialmente mañana y se celebrará hasta el jueves en Los Ángeles, las empresas más importantes dedicadas al sector emplearon los días anteriores a la E3 en mostrar suculentos adelantos de lo que está por llegar al mundo de los videojuegos en el futuro más inmediato.

La conferencia de Microsoft era una de las que estaban marcadas en la agenda ya que por fin desveló la Xbox One X, una nueva consola de gama alta bautizada como “la más potente hecha nunca”.

Este dispositivo, que se pondrá a la venta el 7 de noviembre a un precio de 499 dólares, contará con una resolución de 4K (8 millones de píxeles), 6 teraflops de procesamiento gráfico y sonido Dolby Atmos.

La Xbox One X será compatible con todos los juegos y accesorios de Xbox One, y Microsoft introdujo también algunos de los videojuegos diseñados especialmente para la nueva consola como “Forza Motorsport 7”, “Crackdown 3” y “Sea Of Thieves”.

Ante la ofensiva de Microsoft, Sony optó por una presentación muy enfocada al software y sin estrenos en cuanto a nuevos dispositivos, aunque los aficionados se llevaron un amplio muestrario de los videojuegos que aterrizarán en el universo de PlayStation.

En este sentido destacaron por encima de todos el nuevo videojuego de “Spider-Man”, las continuaciones de célebres sagas como “God of War”, “Call Of Duty”, “Uncharted” y “Monster Hunter”, o una nueva incursión en el género de zombies de la mano de “Days Gone”.

Sony también dedicó una parte notable de su acto a la aplicación y desarrollo de la realidad virtual a través de videojuegos como “Skyrim”, “The Impatient” o “Bravo Team”.

Por su parte, Ubisoft confirmó uno de los rumores más peculiares que circulaban en el mundillo de los videojuegos al anunciar su alianza con Nintendo para lanzar “Mario + Rabbids: Kingdom Battle”, la singular unión de los Rabbids de la desarrolladora francesa con el universo de “Super Mario” creado por Shigeru Miyamoto.

Otros platos fuertes del acto de Ubisoft fueron los estrenos de “Assassin’s Creed Origins”, “Far Cry 5”, “Transference” y “Beyond Good & Evil 2”.

En cambio, Bethesda reveló sus planes futuros para los seguidores de “Dishonored”, “Wolfenstein”, “The Evil Within 2”, “Doom” y “Fallout”, estos dos últimos en versión de realidad virtual.

Aunque por segundo año consecutivo Electronic Arts no formó parte de la E3, la compañía estadounidense organizó el evento alternativo EA Play en el que mostró fragmentos de “Star Wars Battlefront II” y sus nuevas apuestas en las muy populares series deportivas de baloncesto, fútbol y fútbol americano.

Por otro lado, el martes, pocas horas antes de que se abran las puertas de manera oficial de la E3, Nintendo transmitirá por “streaming” (emisión en línea) su conferencia en la que se preven adelantos de productos como “Super Mario Odyssey”.

Con un calendario tan apretado de novedades tampoco suelen faltar las decepciones de los fans, que este año se quedaron con las ganas de ver imágenes de ansiados videojuegos como “The Last of Us 2”, “Bloodborne II”, una nueva entrega de “Halo” o “Red Dead Redemption 2”.

Organizada por la Entertainment Software Association (ESA), la E3 espera acoger en esta edición a más de 50.000 personas en el Centro de Convenciones de Los Ángeles. EFE