El exfutbolista Jorge Dely Valdés dirigirá la selección sub’15 de Panamá

Panamá, 17 jun (EFE).- El exdelantero, Jorge Dely Valdés, fue designado este sábado seleccionador sub’15 de Panamá, informó la Federación Panameña de Fútbol.

El ente regente del balompié nacional, a través de su departamento de prensa, manifestó que el exjugador del Nacional uruguayo y la Unión Española de Chile dirigirá al equipo sub’15 en el campeonato de la Confederación Norte, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf), que se desarrollara del 12 al 19 de agosto, en Florida, Estados Unidos.

El entrenador de 51 años es el hermano gemelo de Julio César Dely Valdes, quien dirige la categoría Sub 21 del Málaga, de España, viene de ascender a la Liga Panameña de Fútbol (LPF) al Club Atlético Independiente de La Chorrera (CAI) y antes de eso llevó a Panamá a dos mundiales Sub 17 (2011-2013), además de ser asistente técnico de su hermano en las eliminatorias mundialistas hacia Brasil 2014 y en el Mundial Sub 20 de 2007. EFE