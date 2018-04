El expresidente peruano Fujimori asegura que está jubilado de la política

Lima, 7 abr (EFE).- El expresidente peruano Alberto Fujimori aseguró que está jubilado de la política y confió en que la división entre sus hijos Keiko Fujimori, lideresa del partido Fuerza Popular, y el legislador Kenji Fujimori sea solo “momentánea”, en una entrevista difundida hoy en Lima.

“Yo he me he jubilado (de la política)”, declaró Fujimori en entrevista con el Canal N, al salir de un control médico en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN).

El exmandatario, indultado en diciembre pasado de la condena de 25 años de cárcel, respondió de esa forma a una pregunta sobre si pensaba volver a participar en la vida política peruana.

El partido que lidera su hija Keiko es la principal fuerza opositora en el Congreso y promueve actualmente el desafuero de Kenji Fujimori y otros dos legisladores, disidentes de Fuerza Popular.

Las diferencias entre ambos hermanos se agudizaron el año pasado cuando Kenji se opuso a la destitución del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, por sus vínculos con la empresa brasileña Odebrecht, junto a otros nueve legisladores que abandonaron el fujimorismo.

Al salvarse de la vacancia, Kuczynski otorgó el indulto humanitario a Alberto Fujimori, que había sido condenado por abusos a los derechos humanos en 2009.

Sin embargo, Fuerza Popular acusó hace unas semanas a Kenji y otros dos partidarios de intentar comprar el voto de otro legislador para evitar una nueva vacancia de Kuczynski, lo que generó la renuncia del exgobernante.

“Hay una división momentánea (entre Keiko y Kenji), pero espero que esto se converja a un único movimiento que es el que ustedes conocen”, indicó Fujimori al Canal N sobre su esperanza en que ambos hijos vuelvan a unirse en Fuerza Popular.

No obstante, Kenji Fujimori ha ofrecido declarar a la Fiscalía sobre la investigación por presunto lavado de activos abierta contra su hermana Keiko y el partido que dirige, a raíz de los presuntos aportes ilegales de Odebrecht a su campaña en 2011.

El expresidente Fujimori (1990-2000) está a la expectativa de la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el indulto recibido, dado que su procesamiento y condena en Perú partió de un fallo del sistema interamericano solicitando la acción de la justicia en dos sonadas matanzas cometidas por el grupo militar encubierto Colina. EFE