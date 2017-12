El finlandés Tapio Pulkkanen asume el liderato

Redacción deportes, 8 dic (EFE).- El finlandés Tapio Pulkkanen firmó este viernes 64 golpes (-8) en la segunda jornada para situarse en el liderato del Abierto de Johannesburgo, torneo del circuito europeo de golf que se disputa en los campos Firethorn y Bushwillow del club Randpark. Pulkannen, que hizo ocho birdies -los seis primeros de forma consecutiva entre el hoyo 1 y el 6- en Firethorn, aventaja en un impacto al indio Shubhankar Sharma, que trepó 56 puestos en la clasificación merced a una espectacular tarjeta de 61 (-10) en Bushwillow. El finlandés, de 27 años, obtuvo la tarjeta para el circuito tras ganar la campaña pasada la Race to Oman del circuito Challenge. A dos está empatados en la tercera plaza el sudafricano Erik Van Rooyen y otro finlandés, Mikko Korhonen. Hace dos semanas no pasó el corte en Hong Kong. No pasaron el corte los chilenos Marías Calderón, Nico Geyger y Hugo León. - Clasificación tras la segunda jornada: .1. Tapio Pulkkanen (FIN) 129 (65+64) (-14) .2. Shubhankar Sharma (IND) 130 (69+61) .3. Erik Van Rooyen (RSA) 131 (64+67) .3. Mikko Korhonen (FIN) 131 (66+65) .5. Daniel Brooks (ING) 133 (66+67) .5. Joachim B. Hansen (DIN) 133 (66+67) .5. Steven Brown (ING) 133 (68+65) .8. James Morrison (ING) 134 (64+70) .8. Adrien Saddier (FRA) 134 (69+65) .8. Charlie Ford (ING) 134 (70+64) ----------- 56. Óscar Serna (MEX) 139 (72+67). EFE