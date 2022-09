EL GABINETE DE ESTEBAN…

•COLUMNA SENA DE NEGROS POR: DIONEL SENA

Finalmente se llegó la fecha en que Esteban Villegas Villarreal juró como gobernador constitucional de Durango, lo hizo en el Centro de Convenciones Bicentenario y mostrando músculo político, pues fue capaz de reunir a buena parte de la clase política no solamente del estado, sino también del país, no por nada estuvieron atestiguando el acto personajes como Adán Augusto Lopez, Secretario de Gobernación; Alejandro Moreno Cárdenas, líder nacional del PRI; Marko Cortés, presidente del PAN; César Zambrano del PRD; gobernadores de Coahuila y Chihuahua, ex gobernadores y buena parte de círculo rojo duranguense, pues el evento no era para menos y la expectativa mucha, no por nada, el nacido en San Juan del Río triunfó en las urnas por más de 100 mil votos de diferencia, por lo que se esperaba que lo que ahí dijera, estuviera a la altura y así fue, dejando entrever que su relación con quien despacha en Palacio Nacional sería de trabajo mutuo y en favor de Durango.

Después de la sesión solemne referida, todo se resumió en saber que hombres y que mujeres acompañarían al nuevo gobernador en esta primera etapa de su sexenio, por lo que pasadas las 4 de la tarde, el mismísimo Esteban Villegas hizo el anuncio oficial, no sin antes aclarar que estaba totalmente convencido de que estas propuestas, eran lo que en este momento necesitaba el estado para los tiempos que se estaban viviendo, por ello, les pidió que entreguen todo por los duranguenses, de lunes a domingo y todas las horas del día, incluso, pidió a la ciudadanía todo su apoyo y respaldo para que este grupo de personas, puedan entregar los mejores resultados y en el menor tiempo posible, pues los retos son muchos y las necesidades de la gente, lo son aún más.

Entre los nombramientos que más acapararon la atención, fue la llegada a la Secretaría General de Gobierno de Héctor Vela Valenzuela, un hombre de experiencia y que sin duda, buscará cumplir desde el primer día, con su principal encomienda, es decir, garantizar la gobernabilidad interna del estado; en la Secretaría de Finanzas estará Bertha Cristina Orrante Rojas; Fernando Rosas Palafox, será el Coordinador de Asesores y parece que por primera vez en una administración estatal, ese nombramiento tendrá dientes para tomar decisiones en el momento en que se deban tomar, no por nada, su nombramiento fue dentro de los tres primeros que hizo el hoy gobernador del estado, por lo que será un personaje que no hay que perder de vista, pues de que tendrá mucho juego en lo que se viene, eso es innegable. Al tiempo.

Rocío Rebollo Mendoza estará al frente de la Secretaría del Bienestar, función que si desempeña de manera adecuada, no duden que ello la proyecte a una candidatura en el 2024; Irasema Kondo será la nueva secretaria de Salud, oportunidad que llega después de hacer un buen papel al frente del Centro de Cancerología; Alfredo Herrera Deras estará al frente de la Secretaría de Desarrollo Económico, pocas personas tan calificadas para esa área como un empresario éxitoso como él; José Guillermo Adame Calderón es ya el secretario de Educación y muy pocos en Durango conocen todos los recovecos de esa institución a la cual habrá mucho que revisarle y no duden que muchas cosas salgan a la luz pública tras las auditorias forenses que seguramente el nuevo titular ordenará.

Obras Públicas, Ana Rosa Hernández Rentería; Sonia de la Garza, Fiscalía; Jaime Fernández Saracho, COESVI y; aunque aún no se hace oficial su nombramiento, den por hecho que Víctor Hugo Hernández, será el director de Comunicación Social, pues fue él quien cargo con la titánica labor de organizar a los medios de comunicación, el primer día de mandato de Esteban Villegas, lo que en definitiva, no fue una responsabilidad menor.

