El Gobierno del Estado impulsa acciones de prevención contra el Cáncer de Mama

Octubre es reconocido como el Mes Rosa donde se crea conciencia a mujeres y hombres sobre el cáncer de mama donde se promueve la autoexploración, revisiones periódicas y chequeos para una detección oportuna.

El cáncer de mama es una enfermedad que tiene una alta tasa de mortalidad en el país, ya que no existe la cultura de la autoexploración por lo tanto no se detecta a tiempo, cabe destacar que no solo la padecen las mujeres, un porcentaje menor de hombres también es afectado.

El Gobierno del Estado a través del Instituto Estatal de las Mujeres (IEM), Secretaría de Salud y DIF Estatal, impulsa acciones de prevención, para disminuir la incidencia del padecimiento crónico degenerativo, tener un diagnóstico oportuno, tratamiento adecuado y mantenimiento de control o vigilancia epidemiológica tanto de cáncer de mama como cérvico uterino.

En el estado se ha intensificado las acciones, realizando un promedio de 250 mastografías diarias, 300 ultrasonidos de mama al mes y 20 biopsias de casos sospechosos mensuales, de los cuales al menos 7 son resultados positivos de cáncer, incidencia que se mantiene gracias a la prevención y la autoexploración que realiza el paciente.

Por parte del IEM, se realizan conferencias en las comunidades más alejadas con la participación de Thelma Quiñones González, sobreviviente del cáncer de mama, quien lleva su testimonio aquellos lugares en donde las personas no están informadas y se reúsan a que un médico las revise.

Thelma Quiñones, quien pasó momentos difíciles al enfrentarse a esta enfermedad, comentó que ella no se dio por vencida y siguió su tratamiento para poder ganar esa lucha, caso que le dejó un gran aprendizaje para compartirlo con mujeres e invitarlas a que se realicen la autoexploración y chequeos mensuales con el médico adecuado.

Esta plática con nombre de “Mujer a Mujer”, es para dar confianza a las mujeres no informadas y que no quieren atenderse, por lo que se ha impartido en los municipios de: Ocampo, Canatlán, Rodeo, Salto, Guadalupe Victoria y todo el mes se estará recorriendo comunidades para llevar la conferencia a más personas.

El cáncer se puede vencer si es detectado a tiempo, por ello es recomendable que mujeres y hombres se realicen chequeos cada mes para prevenir esta enfermedad, pueden acudir a las instituciones de salud, en donde se realizan las mastografías gratuitamente.

Instituciones como DIF Estatal durante este mes, invita a la población en general a apoyar y hacer la donación de cabello, con el fin de hacer pelucas oncológicas y ofrecerlas a las mujeres y niñas que sufren de cáncer y que debido a los tratamientos de quimioterapias lo perdieron.

La presidenta del sistema asistencial Elvira Barrantes de Aispuro, declaró que todos pueden ayudar a la noble causa para aliviar la carga que las familias y pacientes tienen a consecuencia de este padecimiento.

María del Carmen Castro Luna, donante de cabello, mencionó que es una gran satisfacción poder apoyar a mujeres que padecen esta enfermedad, y que entre ella y su madre reunieron cinco trenzas para la realización de las pelucas oncológicas.

A las personas que quieran contribuir a esta causa se les invita a acudir de lunes a viernes en las oficinas de DIF Estatal, ahí se realiza el corte de cabello.

Si las personas desean llevar la trenza de cabello pueden acudir a los Centros de Desarrollo Luis Echeverría, Centro Oriente, Centro Soledad Vázquez, Centro Sur y Centro Guadalupe, o bien en las oficinas Centrales de DIF Estatal, de lunes a viernes en un horario de 9:00 a 15:00 horas.

Los requisitos para las personas que deseen participar es en primer lugar que el cabello donado debe medir por lo menos 30 cm, no estar decolorado, seco y limpio, estar sujeto con ligas a manera de trenza, no importa que sea virgen, teñido, con luces o capas. Para más información puede llamar a los teléfonos 618-137-91-31 y 618-137-92-83, o bien en la página de internet http://www.difdurango.gob.mx.

También el sistema DIF Estatal, organiza la Carrera Vive Rosa 5k, con el fin de recaudar fondos para beneficio del Hospital de Cancerología, que se llevará a cabo el día 27 de octubre a las 19:00 horas y partirá de la Plaza Fundadores.