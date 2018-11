El Gobierno regional catalán afronta oleada de protestas contra los recortes

Antonia Méndez Ardila

Barcelona (España), 29 nov (EFE).- El Gobierno independentista de la región catalana afronta hoy un aumento de las protestas de funcionarios y estudiantes que reclaman desde hace días el fin de los recortes que ha aplicado desde el inicio de la crisis económicas.

Las protestas, que han ido en aumento a lo largo de la semana, comenzaron el pasado lunes con una huelga de médicos de asistencia primaria, que prolongarán hasta mañana, y a las que este miércoles se sumaron los bomberos, profesores y estudiantes universitarios.

Los empleados públicos se sumaron hoy a una manifestación conjunta en Barcelona, en la que varios miles de integrantes de todos los colectivos (30.000 según los organizadores y 8.000 según la policía local) pidieron recuperar el poder adquisitivo perdido, alivio a la sobrecarga de trabajo, más recursos y otras mejoras laborales y sociales.

La reducción de los gastos en la administración regional catalana comenzó en 2011, en plena crisis económica, y disparó la conflictividad en las calles, aunque posteriormente se canalizó a través de los partidos secesionistas en el Gobierno autonómico, que atribuyó los problemas económicos a la falta de financiación por parte del Ejecutivo central y plantearon como solución la independencia de esa región.

Ese argumento de la falta de dinero es el mismo que hoy repitió la consejera regional de Cultura, Laura Borràs, quien consideró que “la precariedad” que denuncian los trabajadores públicos en huelga se debe a “la situación general de infrafinanciación que tiene Cataluña en todos los ámbitos”.

Sin embargo, el líder de Ciudadanos (liberales), principal grupo de oposición en el Parlamento regional catalán, Albert Rivera, consideró que la realidad en Cataluña “es muy cruda” debido a las “locuras separatistas” que afectan a todos los catalanes que, a su juicio, tienen un gobierno que “despilfarra” los recursos mientras “hay huelgas” ciudadanas.

El Ejecutivo español, por boca de su vicepresidenta, Carmen Calvo, instó hoy al presidente regional de Cataluña, Quim Torra, a escuchar a los ciudadanos y dar respuesta a sus problemas y aseguró que el Gobierno central “está en esa disposición”.

“El presidente Torra y el Gobierno de Cataluña tienen que gestionar Cataluña, que para eso gobiernan y para eso lo eligieron”, recalcó Calvo.

Estas movilizaciones tienen lugar en plena negociación de los presupuestos catalanes, ya que el Gobierno independentista catalán, en minoría parlamentaria, necesita el apoyo de otros grupos.

Una vez que los independentistas radicales (CUP) le retiraron su confianza, el ejecutivo de Torra se dirige al grupo de izquierda no secesionista Cataluña en Común, con los que hoy tienen previsto reunirse.

El portavoz de este grupo, Joan Mena, exigió este jueves que el Ejecutivo catalán plasme en los presupuestos las reivindicaciones de las movilizaciones de esta semana y avisó de que es “obligación” de los gobernantes escuchar estas demandas.

Estas reivindicaciones han sido infravaloradas por los independentistas y hace dos días el portavoz adjunto de Junts per Catalunya (derecha), uno de los principales partidos separatistas, Eduard Pujol, sugirió que “a veces nos distraemos con cosas que no son las esenciales (…) e insistió: “No tendremos nunca medios hasta que no hagamos el salto a república”.

Las calles del centro de Barcelona se llenaron hoy por segundo día y todo indica que las protestas continuarán, ya que los sindicatos mayoritarios a nivel nacional, UGT y CCOO, han llamado a una huelga de todo el sector público catalán para el próximo 12 de diciembre.

Esta situación contrasta con la de hace un año, cuando la conflictividad laboral se centraba en las llamadas “huelgas de país” a favor de la independencia.

Ante el clima de protestas, el jefe del Gobierno regional catalán, ha pedido a su vicepresidente, Pere Aragonés, que intente reconducir las negociaciones con los empleados públicos.

Según indicó hoy el Ejecutivo autonómico catalán en su cuenta oficial de Twitter, está previsto que Aragonès informe este jueves del estado de las negociaciones con el sector público.

Paralelamente, el vicepresidente regional catalán, que también es consejero de Economía y Hacienda, participará en una reunión con representantes de Cataluña en Común para empezar a negociar los presupuestos del Gobierno catalán de 2019. EFE