El grito de vida de Maha Mamo que salió de las sombras 30 años después

Emiliano Castro Sáenz

Guatemala, 9 oct (EFE).- Hace tres días, la activista que da voz a los apátridas, Maha Mamo, salió de las sombras y pudo gritar “yo existo” después de una larga demora de 30 años de edad. Lo hizo en Ginebra, con las lágrimas de la resistencia que durante toda su vida la mantuvo a flote en la búsqueda de su lugar en el mundo.

Hija de una pareja siria cristiana y musulmana y nacida hace 30 años en Líbano, Maha Mamo era una apátrida hasta el pasado sábado, cuando Brasil le otorgó, junto a su hermana Souad, su carta de naturalización tal y como ella cuenta en una entrevista con Efe en Guatemala.

El caso de las hermanas Mamo había causado revuelo a finales de junio, cuando Brasil las reconoció como apátridas, las primeras de la historia del país suramericano.

Pese a haber buscado un sitio en el mundo desde sus 16 años, cuando comenzó a enviar solicitudes de asilo para ella y sus hermanos a diversos países, Maha asegura que fue una sorpresa.

Dos días no le han bastado para digerir que su lucha ha obtenido frutos personales y familiares, porque entre aviones y un recibimiento especial de amigos con banderas y balones “verdeamarelhos” a su llegada a Belo Horizonte, debió salir nuevamente de viaje a Guatemala.

“Creo que ahora la lucha va a comenzar. Mi lucha de vida, la historia personal, acabó, ya lo conseguí. Pero en el mundo existen 10 millones de apátridas. Es una estimación, no es un número real, porque un apátrida no tiene registro. Esos 10 millones no tienen voz, nadie habla”, sostiene.

Con una bandera de Brasil en los hombros, Maha siente su nueva vida, su nacionalidad, la patria que la acogió cuando en 2014 el Gobierno de la expresidenta Dilma Rousseff le abrió las puertas a los refugiados sirios.

Junto a su hermana, dos años mayor que ella, y su hermano, dos años menor, y quien fue asesinado en un asalto en Brasil en 2016, llegaron con la esperanza de que su búsqueda de un hogar, en toda ley, concluyera.

Pero no previeron que Brasil aún no había reformado sus leyes migratorias hasta que el Legislativo lo hiciera en 2017 al incluir un capítulo entero acerca de los apátridas y los pasos para acceder a la nacionalidad.

En junio fue reconocida como apátrida y ahora en octubre deja atrás el silencio y la vida en la sombra, como la describe, y adopta una patria que le abrió los brazos.

A esa sonrisa y ojos brillantes que le secundan cuando habla de su caso le sigue un ceño fruncido y un rostro preocupado cuando piensa en la realidad del mundo, en los 10 millones de apátridas que ha calculado Acnur eliminar para 2024, con la complicidad de los Gobiernos de todo el mundo.

En Guatemala, menciona, “si nace un bebé y no es registrado se convierte en un apátrida”, que más tarde “no podrá conseguir nada en la vida, ni un trabajo, ni estudios, ni acceso a la salud o un simple chip de teléfono móvil”, reconoce.

Una persona sin documentos “no existe, ni tampoco su dignidad de ser humano”, pues “sin certificado de nacimiento tampoco existe certificado de defunción”, lamenta, y añade que su meta es que “todos los países adopten en sus constituciones las facilidades para que los apátridas dejen de serlo”.

Así como observa una “disposición” muy grande en el continente americano para reducir este dilema, admite que “aún falta mucho por hacer”, pues también hay políticas en contra de los refugiados y de la movilidad humana que se ha acentuado.

Maha espera que todas las personas apátridas tengan acceso y visibilidad para combatir sus estatus y que todos tengan los mismos derechos.

Que los casos como el de los niños futbolistas tailandeses rescatados de las cavernas no sean el móvil para actuar de los Gobiernos, sino que haya igualdad para todos y esté facilitado en la ley.

En Guatemala hará eso, dar visibilidad a la problemática de la “sombra” de ser un apátrida y tratará de “empoderar” con sus discursos a la población para que exijan sus derechos.

Con un fajo de documentos en la mano, entre los que están sus pasaportes de “brasileña extranjera” que deberá permutar por uno ordinario -un momento que atesora en sus sueños- afirma que “el papel no vale nada, mas vale mucho al mismo tiempo”.

Le “quita el miedo, hace fuerte y brinda oportunidades”, afirmó.EFE