El impactante Galaxy Note9 de Samsung y otros 6 clics tecnológicos en América

Bogotá, 9 ago (EFE).- Estas son las principales noticias tecnológicas de la semana en América:

1.SAMSUNG NOVEDADES

Samsung presenta al esperado e impactante Galaxy Note9

Samsung presentó en Nueva York su nuevo “smartphone” de su familia Note, reconocida por su lápiz digital y pantallas de gran tamaño. El Galaxy Note9 aparece siete años después del primero de su clase con una pantalla de 6,4 pulgadas, doble cámara trasera, bordes curvos, procesador octa core, 8GM de RAM y 512 GB de almacenamiento. Además, cuenta con un S pen renovado con funciones de conectividad.

2.SONY VIDEOJUEGOS

Sony supera las 500 millones de consolas vendidas en el mundo

La empresa japonesa Sony alcanzó los 525,3 millones de unidades vendidas desde que lanzara el primer modelo de su reconocida consola de videojuegos PlayStation (la SCPH-1000) en 1994. De ellos, según la compañía, más de 80 millones corresponden a la PS4, de la que también se anunció una edición limitada, la Playstation4 Pro, con un total de 50.000 unidades en todo el mundo.

3.UBER REGULACIONES

Nueva York limita licencias de autos de alquiler con conductor

La ciudad de Nueva York aprobó limitar durante un año la emisión de nuevas licencias de vehículos de alquiler con conductor, como Uber y Lyft, mientras estudia el impacto de este servicio en el sistema de transportes urbano. La medida salió adelante tras una votación del Concejo local y forma parte de un paquete regulatorio que incluye un salario mínimo para los conductores.

4.TESLA COTIZACIÓN

Tesla estudia salir de la bolsa entre el escepticismo financiero

El consejo de administración de Tesla reconoció que está considerando sacar de la bolsa al fabricante de automóviles eléctricos de lujo, una idea propuesta por su cocreador Elon Musk pero que ha sido tomada con escepticismo por los analistas financieros. El estamento señaló que la semana pasada Musk les informó de su idea de sacar de bolsa la compañía y que desde entonces se han reunido varias veces para discutir la propuesta.

5.SNAPCHAT ACCIONES

Un príncipe saudí compra el 2,3 % del capital de Snapchat

El príncipe saudí Al Walid bin Talal anunció la compra del 2,3 % de las acciones comunes de clase A de Snap, empresa dueña de la aplicación de mensajes instantáneos Snapchat, en un acuerdo valorado en 250 millones de dólares. Bin Talal completa una cartera ya robusta en algunas de las compañías de tecnología líderes a nivel mundial, incluyendo Twitter, JD.com y Lyft.

6.FACEBOOK ARMAS 3D

Facebook bloqueó “links” a planos de armas para impresión 3D

La red social Facebook inició el bloqueo de “links” que conduzcan a sus usuarios a planos de armas para impresoras 3D. Según la compañía, esos diseños no están permitidos bajo las regulaciones y estándares de su comunidad, ya que Facebook no permite la venta de armas de persona a persona. Los usuarios no podrán publicar estos vínculos en su muro, en el chat Messenger o en Instagram.

7.CIBERSEGURIDAD COLOMBIA

Colombia inaugura gigante centro para combatir el cibercrimen

El expresidente colombiano Juan Manuel Santos inauguró antes de terminar su mandato este martes el Centro de Capacidades para la Ciberseguridad (C4), el edificio con la infraestructura más grande de Latinoamérica para la gestión de incidentes informáticos. Con una inversión de 14,3 millones de dólares, trabajan en él el Grupo de Recepción y Análisis de Comunicaciones Interceptadas y el Centro Cibernético Policial. EFE