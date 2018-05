El inglés Rose se proclama campeón; Grillo es tercero y Rahm, quinto

Fort Worth (Texas, EE.UU.), 27 may (EFE).- El inglés Justin Rose mantuvo su dominio en la cuarta y última ronda del torneo Fort Worth Invitational al completar el recorrido con 64 golpes (6 bajo el par) que le aseguró título de campeón con un total de 260 (-20). Rose, que estuvo al frente de la clasificación desde el segundo día, se llevó un premio de 1.278.000 dólares y 500 puntos para la clasificación mundial de la PGA, en lo que fue su primer título de la temporada. El nuevo campeón completó el recorrido con ocho birdies y dos bogeys, el último el que hizo en el hoyo 18 cuando ya tenía asegurada la victoria. Mientras que el estadounidense Brooks Koepka acabó en segundo lugar con 263 golpes, tres más que el nuevo campeón, tras completar la última ronda con una tarjeta de 63 (7 bajo el par). El argentino Emiliano Grillo también realizó un gran recorrido al concluir la jornada con 64 golpes, los mismos que tuvo Rose, y acabó tercero al sumar 264 golpes, clasificación que le permitió llevarse un premio de 482.800 dólares y 190 puntos para la clasificación mundial. El cuarto puesto fue para el estadounidense de origen surcoreano Kevin Na, que lideró la clasificación en la primera jornada, y acabó con 266 golpes (-14) después que completó el mejor recorrido de la jornada con una tarjeta de 61 golpes (9 bajo el par). Su compatriota Kevin Tway, junto con el surafricano Louis Oosthuizen y el español Jon Rahm compartieron el quinto puesto con 270 golpes (10 bajo el par). Todos ellos se llevaron un premio en metálico de 259.150 dólares y 100 puntos para la clasificación mundial. Rahm, que no tuvo su mejor consistencia en los golpes, acabó el último recorrido con 68 golpes (2 bajo el par) después de conseguir cuatro birdies (hoyos 1, 10, 14 y 15) y dos bogeys (9 y 13). La joven promesa del golf chileno Joaquín Niemann, de 19 años, encabezó el grupo de tres golfistas que ocuparon el octavo puesto tras acabar el torneo con 271 golpes (9 bajo el par) después que en su último recorrido entregó una tarjeta de 66 golpes (-4) tras hacer cinco birdies y un bogey. Niemann, su segunda mejor clasificación de la temporada de novato, se llevó un premio de 205.900 dólares. Los otros dos golfistas latinoamericanos que participaron en el torneo, el mexicano Abraham Ancer acabó en el puesto 52 con 277 golpes (3 bajo el par), mientras que el venezolano Jhonattan Vegas quedó en el 73 con 282 golpes (2 sobre el par). El torneo se disputó en el campo de golf Colonial y repartió premios por valor de 7,1 millones de dólares. - Clasificación final: .1. Justin Rose (GBR) 66+64+66+64 260 (-20 golpes) .2. Brooks Koepa (USA) 70+63+67+63 263 .3. Emilio Grillo (ARG) 64+67+69+64 264 .4. Kevin Na (USA) 62+73+70+61 266 .5. Kevin Tway (USA) 66+69+68+67 270 .+. Louis Oosthuizen (RSA) 67+71+64+68 270 .+. Jon Rahm (ESP) 68+70+64+68 270 .8. Joaquín Niemann (CHI) 68+72+65+66 271 .+. Ben Crane (USA) 66+69+68+68 271 .+. Corey Conners (CAN) 71+68+63+69 271 .+. Benjamin Silverman (CAN) 66+69+72+65 272 ----------------------------------------------------------------- 52. Abraham Ancer (MEX) 70+68+66+73 277 73. Jhonattan Vegas (VEN) 64+77+70+71 282. EFE