El líder encarcelado del partido prokurdo de Turquía dejará el cargo

Estambul, 4 ene (EFE).- El copresidente del opositor Partido de la Democracia de los Pueblos (HDP), Selahattin Demirtas, que representa el sector de la izquierda prokurda de Turquía y lleva 14 meses en prisión preventiva, ha anunciado hoy que no se presentará a la reelección en el congreso que su formación celebrará en febrero.

“Quiero hacer saber que no me presentaré como candidato a copresidente en ese congreso, para que podamos acometer con más fuerza el nuevo periodo de lucha política y consolidar la cultura de la democracia”, dice una carta que Demirtas ha enviado a los medios de comunicación desde la prisión de Edirne.

El político, de 44 años, recuerda que lleva ocho años dirigiendo la formación, cuyo mando asumió en 2010, aún bajo su antigua denominación de Partido Paz y Democracia (BDP).

“Aunque las normas del partido no me permitiesen siquiera ser legalmente miembro, no dejaría de servir ni un momento al HDP”, reafirmó Demirtas su compromiso político, al tiempo que subrayó que su retirada del cargo no obedece a diferencias de ideario sino a su circunstancia como acusado en prisión preventiva.

“Por más de un año se me mantiene ahora encarcelado como rehén político, junto a miles de mis amigos. No he visto ni una sola vez a un juez en los más de 30 casos abiertos contra mí, y el motivo por este tratamiento al que se me somete solo se puede describir como brutalidad y venganza política”, afirma el político en su misiva.

Demirtas fue detenido en noviembre de 2016, junto a la copresidenta, Figen Yüksekdag, y otra decena de diputados del HDP, meses después de que el Parlamento votara levantar su inmunidad parlamentaria.

Entre las acusaciones que pesan contra él se halla la de vínculos con el proscrito Partido de Trabajadores de Kurdistán (PKK), la guerrilla kurda de Turquía, y la de incitar a la violencia durante un discurso en 2013.

Demirtas fue el líder del HDP que consiguió modificar la percepción pública del partido como brazo político de los sectores nacionalistas kurdos y la transformó en las siglas principales de la izquierda de toda Turquía, sobre todo entre sectores jóvenes urbanos.

Bajo su mandato, el partido superó por primera vez el umbral electoral del diez por ciento, alcanzando el 13,1 en junio de 2015 y el 10,8 en noviembre del mismo año, convirtiéndose en la tercera fuerza política del Parlamento. EFE