El mánager de los Criollos de Caguas sigue confiando en su equipo

“Me siento tranquilo, los cinco equipos son buenos. No hay equipo pequeño- añadió, el Licey juega fuerte, al cubano no lo conocemos mucho porque no está en las redes de allá”, dijo el estratega en una conferencia de prensa.

Ayer, en su debut en la Serie, los Criollos perdieron la ventaja y cayeron por 4-2 ante los Águilas de Mexicali, monarcas mexicanos, y hoy fueron superados por 4-3 por las Águilas de Zulia, monarcas de Venezuela.

“La gente piensa que ganar la Serie del Caribe es fácil, pero es tan corta que no puedes decir que un equipo es mejor que otro por el resultado de un juego”, aseveró.

Matos mostró despreocupación por el bajo rendimiento del cubano Rusney Castillo, quien ayer falló en cuatro turnos y hoy ligó de 5-1, y dijo estar tranquilo porque se trata de un gran pelotero que seguro hará el trabajo a partir de mañana.

“Es un gran bateador, en la pelota solo tienes que batear tres hits en 10 veces y él lo hará”, comentó.

Matos recordó que aunque los Criollos suman dos derrotas en dos salidas, en la serie caribeña han caído por margen estrecho, de 4-2 y 4-3 y los puertorriqueños se han visto bien.

“Hoy Adalberto Flores trabajó bien, pero la defensa no hizo el trabajo; mañana lanzará el zurdo Jarret Leverett y en el último partido lo hará John Brownell, son tremendos lanzadores y no importa que sumemos dos derrotas porque todavía tenemos chance”, observó.

Puerto Rico suma 14 triunfos en la Serie del Caribe, tres de ellos con los Criollos de Caguas, pero el país no gana un campeonato desde el año 2000, sequía que el equipo de Matos trata de terminar en Culiacán, México.EFE