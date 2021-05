El Mazatlán anuncia que no renovará contrato a su entrenador, Tomás Boy

Mazatlán (México), 3 may (EFE).- El Mazatlán del fútbol mexicano anunció este lunes que no le renovará el contrato al entrenador Tomán Boy, luego de no llegar a un acuerdo económico, tras los malos resultados del equipo, fuera de la liguilla del torneo Clausura.

“La directiva de Mazatlán informa que Tomás Boy, a partir de este día deja la dirección técnica del primer equipo, luego de que no se renovara su contrato al no empatar la visión económica de ambas partes”, señaló la institución en un comunicado.

El Mazatlán ganó seis partidos, empató tres, perdió ocho y sumó 21 puntos en el campeonato; quedó en el decimotercer lugar con la misma cantidad de unidades del Querétaro, último clasificado a la repesca, que lo superó por un gol menos recibido.

“Nos mantenemos firmes en la intención de marcar diferencia en el fútbol mexicano dentro y fuera de la cancha, lo que nos lleva a buscar un nuevo estratega en busca de ser protagonistas a partir del siguiente campeonato”, agregó la nota que agradeció a Boy su entrega.

La información reconoce que los 21 puntos en el certamen le alcanzó al Mazatlán para evadir los últimos puestos de la tabla porcentual y evitó pagar una multa económica, además de que el equipo quedó muy cerca de acceder a la repesca por un puesto para los cuartos de finales.

En su primer año en Primera división, el Mazatlán mostró altibajos en su rendimiento; el equipo mostró undécimo ataque del campeonato, con 19 goles anotados y su defensa fue la decimoquinta con 26 anotaciones recibidas.

El nuevo entrenador deberá trabajar para mejorar en todas las líneas y también para subir el desempeño en estadios ajenos, luego de que el conjunto ganó dos partidos y perdió seis como visitante.

Los cuartos de finales del Clausura los jugarán Cruz Azul, América, Puebla y Monterrey, cuatro primeros de la tabla, contra los ganadores de las series de repesca que se definirán el próximo fin de semana con los duelos Santos Laguna-Querétaro, León-Toluca, Atlas-Tigres UANL y Pachuca-Guadalajara. EFE