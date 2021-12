El medallista mundial Horacio Nava asegura que a los 39 años le queda pila

México, 25 dic (EFE).- El mexicano Horacio Nava, subcampeón de la Copa Mundial de caminata de 50 kilómetros en el 2010, aseguró este sábado sentir que a los 39 años aún tiene pila para seguir en el atletismo y llegar a los Juegos Olímpicos de París 2024.

“Por como me he sentido, puedo llegar bien a París; al inicio de mi carrera no pensé en competir cuatro veces en Juegos Olímpicos, pero la vida y las circunstancias me han puesto en la posibilidad de hacerlo cinco veces”, dijo a Efe.

Nava posee un tiempo personal de 3h 42:51 en los 50 kilómetros y ahora se siente motivado porque sospecha tener condiciones para competir bien en los 35, que a partir de este año sustituirán a los 50 en el circuito mundial.

“Debutar en 35 me llama la atención, tener cinco Juegos Olímpicos también, aunque no será fácil porque los jóvenes están fuertes. Quiero ir año por año, kilómetro por kilómetro”, agregó.

El mexicano se prepara para la Copa Mundial, el próximo 5 de marzo en Omán, donde hará su debut en 35 kilómetros con la idea de cumplir una buena actuación y luego concentrarse en los Mundiales de Oregón, del 15 al 24 de julio.

“Antes, pocos atletas de 20 podían competir bien en los 50; ahora muchos sí podrán hacerlo en 35, lo cual hará más dura la competencia, pero yo tengo un buen registro en 20 (1h 20:56), y si mantengo la velocidad, me pude ir bien”, indicó.

El competidor tiene cuatro medallas en Juegos Panamericanos, oro en Guadalajara 2011, plata en Río de Janeiro 2007 y Lima 2019 y bronce en Toronto 2015 y otra de sus motivaciones es entrar al podio en Chile 2023.

“Esa es otra meta, sin embargo, quiero darme tiempo para no presionarme. La disciplina me ha permitido tener una carrera larga libre de lesiones; me sigo entrenando sin dolores y eso me permitirá hacer el trabajo como se debe”, agregó.

El atletismo mexicano pasa por un momento de baja, con una sola medalla olímpica en los últimos cuatro juegos, la de la marchista Guadalupe González, quien está suspendida por dopaje.

Entre las jóvenes promesas para París 24 están el corredor de 400 metros planos Luis Avilés, campeón de los Juegos Olímpicos Juveniles y subcampeón mundial sub’20, la subcampeona olímpica de la caminata de 5.000 metros, Sofía Ramos, la subcampeona de los Juegos Panamericanos en 400 metros, Paola Morán, y el semifinalista olímpico de 800 metros Tonatiu López. EFE

