El mexicano José Uribe buscará ser protagonista en el maratón de Houston

México, 5 ene (EFE).- El mexicano José Uribe, maratonista más rápido de Hispanoamérica en los últimos cuatro años, correrá el maratón de Houston el próximo 15 de enero, confiado en ser protagonista luego de haberse recuperado de una serie de lesiones.

“Estoy de regreso; me he entrenado bien y mi idea es bajar de 2h 12 horas y en septiembre ser de los mejores en el maratón de Berlín”, dijo hoy a Efe el corredor de 31 años, con un registro personal de 2h 08:55 logrado en Houston en el 2014.

En aquella ocasión el atleta cumplió un riguroso plan de entrenamientos guiado por la polaca Wanda Panfil, campeona mundial de maratón en Tokio 1991, y entró tercero con el mejor registro de un hispanoamericano en las últimas cuatro temporadas.

“Después cometí el error de descansar poco, competí en dos pruebas de pista y una de ruta en Estados Unidos y sufrí un desgarre de los isquiotibiales, de los cual tardé en recuperarme”, dijo el competidor.

Los problemas de salud de Uribe coincidieron con la partida de México de Wanda Panfil, quien regresó a su país, lo cual distanció al atleta de su entrenadora con la cual apenas hace unas semanas renovó el contacto.

“Perdí la confianza, estaba acostumbrado a su estilo y dejé de hacer trabajo de fuerza y para mejorar la técnica, pero ya hemos retomado la relación de trabajo y la idea es correr bien en Houston, en el verano hacer un campamento con Wanda en Polonia y competir en septiembre Berlín con la idea de mejorar mi 2h 08:55”, señaló.

Uribe ha promediado unos 180-200 kilómetros a la semana en su preparación para Houston y confía salir con el grupo puntero que liderarán los africanos y a partir de ahí acomodar la estrategia según se den las cosas.

“No me comparo conmigo mismo en el 2014, entonces me entrené un poco mejor pero ahora lo he hecho bien y de momento confío en volver al primer lugar del ránking mexicano y a partir de ahí iniciar el camino de regreso”, dijo.

José Uribe es el único mexicano con un registro por debajo de 2h 10 después de que en el siglo pasado nueve atletas lograran hacerlo, encabezados por Andrés Espinosa, con un 2h 07:19 en el maratón de Boston 1994.

Como parte de su trabajo para maratón, Uribe participará en junio en las eliminatorias de 5.000 y 10.000 metros planos para representar a México en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla 2018, programados del 19 de julio al 3 de agosto. EFE