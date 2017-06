El México de Juan Carlos Osorio en copa Confederaciones

La Copa FIFA Confederaciones Rusia 2017 ha sido el escenario para poner a prueba a la Selección Mexicana con rivales de otro nivel, con más retos y exigencias que los que supera con facilidad en la zona de Concacaf en el camino al Mundial de 2018.

Esta participación azteca tiene bajo la lupa y fuerte exposición a la crítica de al menos el 70 por ciento de la población mexicana, a Juan Carlos Osorio, el timonel del Tri. Las formas de trabajo y convencimiento de la plantilla del combinado nacional, llegaron para causar alteración de las masas debido a las rotaciones y hasta cambios de once, muy radicales.

México modifica paulatinamente el esquema laboral al que no estaba acostumbrado. Osorio habla, propone y enfoca al jugador para que se gane un lugar y muestre disciplina dentro y fuera de la cancha. Algo que no pasaba anteriormente, porque no se olvida que dentro del Tri, había grillas añejas que imposibilitaban al estratega en turno para cambiar el “folclor” por victorias.

Como motivo de análisis, está la Selección Mexicana. Los números del ‘Profe’ están a favor, tiene en los partidos de la serie de grupos los tres marcadores que reflejan el cómo el Tri se repuso luego de estar abajo en el marcador; haber eliminado al anfitrión Rusia y de paso, “Chucky Lozano es autor del primer gol de cabeza desde fuera del área en cualquier torneo FIFA de selecciones absolutas”, según dato oficial de ‘Mister Chip’.

El cuadro teutón, tiene otra particularidad con México, ya que Joachim Löw, también rota a los jugadores y también tiene a la crítica respirándole en el hombro, como le sucede a Juan Carlos Osorio

Para la historia del fútbol azteca, viene un emparejamiento que levemente tiene los números a favor del conjunto que dirige Juan Carlos Osorio, según investigación de esta redacción. Ambas escuadras tienen dos victorias y un empate; este último, con el mismo proceder: comenzar perdiendo para luego igualar a uno.

¿Alemania B? En el terreno futbolístico esto no tiene nada que ver a que Die Maschine (La Maquinaria) no tenga las joyas de la corona que masacró a Brasil 7-1 en la anterior Copa del Mundo donde se coronó campeón, porque la característica principal de los alemanes es siempre ir al frente, pelear y no rendirse hasta que pite el árbitro. Este, es un equipo joven que tiene figuras sobresalientes de 22 y 23 años, como lo son Leon Goretzka y Julian Draxler; el capitán.

Asimismo, el cuadro teutón, tiene otra particularidad con México, ya que Joachim Löw, también rota a los jugadores y también tiene a la crítica alemana respirándole en el hombro, como le sucede a Juan Carlos Osorio. Los germanos comprometieron el partido ante Chile, de igual manera que México ante Nueva Zelanda, sufrieron para no caer.

“Cuando la Selección Mexicana no es favorita, siempre saca la casta”, es la frase histórica que se aplica cuando el rival, luce más fuerte. Levemente el Tri de hoy, tiene a favor la conquista de goles en menos tiempo, sabe olfatear a su oponente para ir hacia arriba. Si bien el desempeño no es lo que “gusta”; se absuelve de los “latigazos” detractores con un resultado que calla bocas.

Otra coincidencia de ambos técnicos es la duda de la prensa y afición que justo apareció al momento de llegar a la Selección. Löw era un desconocido. Ni siquiera tuvo peso que fuera el asistente de Jürgen Klinsmann en Alemania durante el Mundial de 2006. Así como Juan Carlos Osorio en el Tri, del que sólo se conocía su brillante paso por el Atlético Nacional de Colombia, su libreta y la pluma roja y azul.

Visionarios, hombres de ideas claras en la cancha, estrategias bien diseñadas, liderazgo puro y dos grupos de futbolistas que saben esperar su momento para jugar, este es el partido que este jueves a las 13:00hr (Centro de México), tendrá la Copa Confederaciones 2017 en la Semifinal. El árbitro del compromiso será el argentino Néstor Pitana.

