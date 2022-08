EL MORENISMO… EN SU CANIBALISMO MÁS PURO.

COLUMNA SENA DE NEGROS POR: DIONEL SENA

Tras una jornada que estuvo marcada por la violencia, el acarreo, la coacción del voto y las amenazas, todo parece indicar que la elección de consejeros de Morena del pasado domingo, terminará irremediablemente en los tribunales, pues son muchas las anomalías denunciadas aunque deberán probarlas, lo que se antoja difícil, pues salvo la casilla de Gómez Palacio, el resto transcurrieron con relativa calma, por lo que no extrañaría que una vez que se analicen los elementos a disposición de los magistrados electorales, se tome la decisión de validar dichos comicios, mismos que a decir de algunos, favorecieron de manera descarada al grupo de Otniel García Navarro, por lo que todo apunta que perfilará a alguien de sus alfiles para darle continuidad a su gestión, dejando en claro que le rindió frutos la alianza que hizo con Cristhian Jean Esparza y Andrés Barba.

De acuerdo a quienes conocen a la mayoría de los consejeros que quedaron en el consejo estatal tras las elecciones del domingo, Otniel García Navarro y sus aliados, tendrían poco más de 20 consejeros como para proyectar a quien mejor les convenga a la presidencia estatal, que todo apunta, será María de Lourdes García Garay, la cual llevaría ventaja sobre Betzabé Martínez Arango que sería la propuesta de Marina Vitela, sin embargo, pueden argumentar que la ex candidata a la alcaldía de Gómez Palacio sacó muy poca votación, lo que podría llevar a una tercera opción que no forme parte de ninguno de esos dos grupos, tratando de buscar unidad, algo que podría madurar el mismísimo Mario Delgado para tratar de calmar las aguas y que el tema no se le salga de control, valorando que necesitará aliados para reelegirse como dirigente nacional de Morena.

Por ahora las opciones siguen siendo las mismas, es decir, las antes mencionadas, además de Alejandra del Valle que podría terminar unificando el tema o incluso, la misma Marina Vitela podría en un momento dado asumir dicha responsabilidad, lo cual para que ocurra, obligatoriamente deberá meter la mano su líder nacional, un costo político que no se sabe si Don Mario esté dispuesto a asumir, pues en donde no le salgan las cosas, sería otra derrota para ambos y como andan las aguas en Morena, es altamente probable que una rebelión, eche por la borda, lo poco que se pudiera construir, algo que deberá evitarse a toda costa, sino es que quieren que les manden a otro delegado con funciones de presidente del CEN, mismo que en este caso, deberá ser mujer, habría que ver en ese escenario a cual de las aspirantes le convendría más llevar dicho a proceso a esas instancias.

Personajes como Omar Castañeda, Emmanuel Reyes y Danielo Hernández, no han tenido empacho en manifestar públicamente su descontento de cómo se hicieron las cosas en ese proceso interno, por lo que es probable que alguno de los tres incluidos otros militantes y simpatizantes, quieran llevar el caso a otras instancias o impedir la elección del próximo domingo, lo cual no suena para nada descabellado, pues si algo ha distinguido a ese partido, es su canibalismo desmedido, quizá por ello, les fue como les fue en la elección inmediata anterior, en la que perdieron casi todo lo importante, menos las prerrogativas que en los hechos, es la verdadera manzana de la discordia en todo este asunto, pues se sabe que el monto mensual asciende al millón 400 mil pesos.

