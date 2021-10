El municipio se encuentra en descuido y desamparado: Sandra Amaya

Exige a la Dirección de Servicios Públicos atienda áreas verdes

“Hemos sido testigos de la pésima administración del gobierno municipal de Durango, donde se ha evidenciado su falta de operatividad en todas las áreas, y ahora súmanos las áreas naturales protegidas que se encuentra en mal estado”, consideró la diputada Sandra Amaya Rosales.

De esta manera, la representante popular de Morena, exigió a la Dirección de Servicios Públicos que tome cartas en el asunto y den solución.

En este sentido, la legisladora recordó que muchos durangueses han denunciado las pésimas condiciones en las que se encuentra el lago de los patos del Parque Guadiana, donde la Dirección de Servicios Públicos ha dejado en el olvido la rehabilitación y mantenimiento de una las áreas emblemáticas.

“Es momento de que el gobierno actúe y encuentre soluciones ante la problemática del municipio, queda claro que esta administración llego a servirse a sí mismo y no a servir a los duranguenses”, afirmó Amaya Rosales.

Al respecto, comentó que atrás quedaron las declaraciones firmes y contundentes que prometió el alcalde de Durango tras su toma de protesta, pues el que debería atender los problemas no le importa y no se le ocurre cuidar las áreas verdes.

“Hoy vela más por tintes personales, que, por los intereses del pueblo, no hay servicios públicos, no hay seguridad, no hay calles dignas, ni apoyo a los ciudadanos en la Dirección de Desarrollo Social”, agregó.

