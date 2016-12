El novio de George Michael le encontró muerto la mañana de Navidad

Londres, 27 dic (EFE).- El novio del británico George Michael, Fadi Fawaz, reveló hoy al diario británico “The Telegraph” que encontró muerto al cantante en la cama la mañana del día de Navidad, cuando fue a recogerle a su casa.

“Se suponía que teníamos que ir a una comida navideña. Pasé por allí para despertarle y, simplemente, se había ido. Yacía pacíficamente en la cama. No sabemos qué ha pasado todavía”, relató el peluquero, que mantenía una relación con la estrella del pop desde 2011.

El representante de Michael ha afirmado que el cantante falleció a los 53 años debido a un fallo cardíaco, aunque la policía británica mantiene que la muerte permanece “inexplicada”, al tiempo que la califica de “no sospechosa”.

“Todo había sido un poco complicado últimamente, pero George estaba deseando que llegara la Navidad, como yo”, relató el compañero del antiguo miembro del dúo “Wham!”.

“Ahora todo está arruinado. Quiero que la gente le recuerde como lo que era, una bella persona”, apostilló.

Según el periódico británico, “se cree que Michael había estado batallando contra una espiral de adicción a la heroína” en el último año y llegó a ser atendido en un hospital por sobredosis.

“Ha tenido que ir de urgencias varias veces. Consumía heroína. Es increíble que haya durado tanto”, señala una fuente cercana al músico al diario, que subraya que “los paros cardíacos son comunes entre los consumidores de heroína”.

El músico sufrió depresión en diversos momentos de su carrera y llegó a revelar que se refugió en los medicamentos y el cannabis durante más de una década “de oscuridad”.

El excompañero del cantante Kenny Goss afirmó por su parte en un comunicado que el autor de “Faith” y otros clásicos del pop era “un hombre bueno y extremadamente generoso”.

“Estoy desolado por las noticias de que mi querido amigo y amado durante mucho tiempo ha fallecido. Fue una parte importante de mi vida y le quise muchísimo”, afirmó.

Desde que se conoció la muerte de Michael, durante la noche del 25 de diciembre, los admiradores del cantante han dejado flores y mensajes de despedida a las puertas de la residencia del músico en el condado de Oxfordshire, al este de Londres, donde murió, y en su casa en el barrio de Highgate de la capital británica.

Han salido además a la luz diversos testimonios de personas que agradecen la ayuda económica que Michael dedicó a diversas causas durante su vida.

El exproductor del concurso televisivo “Deal or No Deal” Richard Osman reveló cómo el cantante telefoneó en una ocasión para entregar de forma anónima 15.000 libras (17.500 euros) a la pareja de un concursante que necesitaba un tratamiento de fertilización in vitro.

“Durante años me pregunté quién habría sido tan generoso y ahora ya lo sé. Qué más puedo decir que ‘gracias, George'”, dijo hoy a los medios británicos Lynette Gillard, que recibió esos fondos.

La periodista de “The Guardian” Sali Hughes, que hace unos años relató en un artículo que había visto a una “celebridad” entregar una propina de 5.000 libras (5.850 euros) a una camarera que acarreaba deudas como estudiante, reveló en Twitter que el protagonista de la anécdota era George Michael.

Los agradecimientos por la filantropía del músico se multiplicaron en las redes sociales, donde diversas organizaciones sin ánimo de lucro divulgaron que Michael había donado dinero para sus causas.

También abundaron los mensajes sobre el apoyo del artista a la comunidad homosexual y la lucha contra el VIH. EFE