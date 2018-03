El Papa arremete contra los llamados “cristianos mafiosos” que no tienen nada de cristiano

El Papa contra los cristianos mafiosos: “no tienen nada de cristiano”

Ciudad del Vaticano, 28 Mar (Notimex).- El Papa Francisco fustigó hoy a los llamados “cristianos mafiosos” y advirtió que ellos “no tienen nada de cristiano”, porque “tienen la muerte en el alma” y en su corazón sólo se encuentra podredumbre.

Durante su audiencia pública semanal, ante miles de personas congregadas en la Plaza de San Pedro del Vaticano, el Papa también lamentó la existencia “triste y dolorosa” de los “falsos cristianos”, que hablan de la resurrección de Cristo, pero llevan una vida corrupta.

“Estos falsos cristianos acabarán mal. El cristiano, repito, es pecador, todos lo somos, yo lo soy, pero tenemos la seguridad de que, cuando pedimos perdón, el señor nos perdona”, precisó, hablando en italiano en su catequesis.

“El corrupto hace como si fuese una persona honorable, pero al final en su corazón hay putrefacción. Jesús nos da una nueva vida.

El cristiano no puede vivir con la muerte en el corazón, ni dar la muerte”, siguió. Instó a los fieles a despojarse del “hombre viejo” para caminar en una vida nueva, incluso siendo pecadores, pero no cayendo en la corrupción, ya que el cristiano no puede vivir con la muerte en el alma, ni tampoco ser causa de muerte.

Más adelante invitó a pensar “en casa”, donde se encuentran los “llamados cristianos mafiosos”.

Afirmó que esos se dicen cristianos, pero llevan la muerte en el corazón y a los de más; por eso urgió a rezar por ellos para que Dios convierta sus almas.

Sostuvo que la Pascua, que la Iglesia católica celebrará el próximo domingo, es la fiesta más importante de la fe, incluso por encima de la Navidad, porque se trata de celebrar la salvación del amor divino para con los hombres.

Reconoció que él mismo, hasta los 15 años, creía que la Navidad era más relevante y replicó, bromeando: “¡Todos nos equivocamos!”.

