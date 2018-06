El paraguayo José Cardozo, nuevo entrenador de las Chivas de Guadalajara

Guadalajara (México), 12 jun (EFE).- El paraguayo José Saturnino Cardozo fue presentado este martes como nuevo entrenador de las Chivas de Guadalajara del fútbol mexicano con el compromiso de hacer “protagonista” al equipo, que atraviesa una crisis económica.



Cardozo dijo que se enfrenta al reto más grande de su carrera, pues para cualquier técnico es una responsabilidad llegar a un equipo como Chivas al que describió como el más grande de México, pese a los problemas.



“¿Por qué no aceptar a Chivas? Para mí es el club más grande de México, con más de 40 millones de aficionados. Un técnico que te diga que no tiene ilusión de dirigir a Chivas está mintiendo”, dijo el paraguayo.



Cardozo llega al Guadalajara horas después de la salida del argentino Matías Almeyda, quien renunció luego de obtener cinco campeonatos, entre ellos el título de la Liga de campeones de la Concacaf que le dio el boleto al Mundial de Clubes en diciembre, en Arabia Saudita.



Cardozo afirmó que la grandeza del club hace que sea mediático y se publiquen cosas irreales y añadió que acepto dirigir al club porque “tiene jugadores de experiencia y jóvenes con una proyección importante”.



“No tengo ninguna duda de que este equipo va a ser protagonista, aunque digan lo contrario y aunque la gente diga que no tenemos plantel y no tenemos nombres importantes”, adelantó.



Según el estratega, es normal que la afición esté molesta con la salida de un “técnico ganador” como Almeyda quien dejó “una vara muy alta”. A los hinchas les pidió confianza para el trabajo de los próximos meses y prometió convencerlos con “buen fútbol” y triunfos.



El timonel reconoció la necesidad de fortalecer el grupo tras la salida de portero Rodolfo Cota, el centrocampista Rodolfo Pizarro y el defensa Osvaldo Alanís, y la incorporación del lateral Josecarlos Van Rankin y el delantero Ángel Sepúlveda.



“La historia que hicieron ellos fue fantástica, pero ahora nosotros debemos hacer nuestra propia historia, ahora yo vengo a eso para a tratar de convencer lo más rápido posible a estos jugadores, la ilusión de tener a Chivas donde se merece”, expresó.



Cardozo ha dirigido al Veracruz, Chiapas, Puebla y Toluca, equipo del que como jugador fue el máximo goleador y campeón del torneo mexicano en cuatro ocasiones y obtuvo un título de Liga de Campeones de la Concacaf. EFE