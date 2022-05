El partido oficialista de Perú insiste en una asamblea constituyente

Lima, 9 may (EFE).- El partido oficialista Perú Libre anunció este lunes que insistirá en que se convoque a una asamblea constituyente en su país, después de que un proyecto en ese sentido presentado por el presidente Pedro Castillo fuera archivado el viernes pasado por el Congreso.

“El partido y el pueblo insistirán en la asamblea constituyente”, aseguró el secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, en un mensaje publicado en su cuenta oficial en Twitter.

Cerrón agregó que no “hay un espacio más democrático para que todos estén representados, participen de la política nacional y sean protagonistas de la construcción de una nueva patria, más humana, justa y equitativa”.

La Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso aprobó el pasado viernes el “archivamiento de plano” del proyecto de reforma constitucional presentado por Castillo para promover una asamblea constituyente para reemplazar a la carta magna promulgada en 1993, durante el Gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000).

Tras la decisión de la comisión legislativa, Cerrón aseguró el mismo viernes que “pueden estar seguros que el pueblo jamás archivará esta demanda que, por el contrario, ahora es más imperiosa que antes”.

Luego añadió que esto “evidencia un franco divorcio entre los partidos capitalinos y los partidos del pueblo” y sostuvo que “ellos aún no han entendido ni tienen conciencia de lo que es el Perú actual”.

En un video que se viralizó este lunes en redes sociales, y que fue replicado por medios locales, se ve a Cerrón en un acto del pasado 3 de mayo en el que subrayó que la Constitución peruana se debe cambiar “por una vía pacífica o no pacífica”.

“Estamos en una lucha constante por el tema de la Constitución Política, compatriotas. En el Perú no habrá cambios si es que no se cambia la Constitución, ya sea por una vía pacifica o por una vía no pacifica”, señaló el político durante una actividad partidaria en Lima.

El proyecto de Castillo fue presentado el pasado 25 de abril y planteaba una reforma constitucional para la convocatoria de una Asamblea Constituyente, así como un referéndum para consultar en octubre próximo a los ciudadanos si desean una nueva carta magna. EFE

