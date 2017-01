El peruano Polo llega al Morelia donde hará pareja con su compatriota Ruidíaz

Polo, de 22 años, llega en un torneo crítico al equipo que en este semestre se juega su permanencia en Primera División y no tiene margen de error en los 15 partidos que restan en el torneo.

“Conozco a Raúl, me dio muy buenas referencias tanto del equipo como de la ciudad; hasta ahora no me ha tocado jugar un descenso, pero estoy con muchas ganas y actitud comprometido con el equipo”, dijo Polo en conferencia de prensa.

“(Con Ruidíaz) Ya hemos jugado juntos en Perú, sé como es él y cómo se mueve dentro de la cancha”, apuntó Polo, quien coincidió con su compatriota y colega en el Universitario de Deportes de Perú, del que ambos proceden.

El peruano, quien también jugó para el Millonarios de Colombia y el Inter de Milán italiano, consideró su llega al Morelia como “un reto muy grande (en su carrera)”.

Señaló que conoce bien la problemática del equipo ya que se informó antes de llegar “es una situación difícil, pero tenemos un plantel muy completo y quiero ayudar”.

Polo aseguró que está “cerca del 100 por ciento físicamente hablando, voy llegando, pero estoy ansioso de mostrarme y de aportar mi fútbol”.

El vicepresidente deportivo del club, Roberto Hernández, señaló que las características de Polo “van a embonar bien con el equipo y nos va ayudar bastante para este camino tan difícil que tenemos ahora”.

El Morelia suma un triunfo, por 2-0 ante el Tijuana, y un empate, sin goles ante el Querétaro, para cuatro puntos y el tercer lugar general y el sábado, en la tercera jornada, recibirá al Santos Laguna. EFE