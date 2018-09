El portugués Gonçalves y el argentino Terranova ganan el Desafío Inca de Perú

Ica (Perú), 16 sep (EFE).- El portugués Paulo Gonçalves (Honda), en motos, y el argentino Orlando Terranova (Mini), en coches, se proclamaron hoy campeones del Desafío Inca, rally que se celebró este fin de semana sobre el desierto peruano de Ica como antesala del Dakar 2019, que se correrá íntegramente en Perú.

Gonçalves se alzó con la victoria al ganar la tercera y última etapa del rally gracias a la ayuda que le brindó el argentino Kevin Benavides (Honda), su compañero de equipo, a quien hoy le tocó salir primero y abrir ruta para marcarle el camino al luso.

Esa labor de Benavides fue fundamental para que Gonçalves se llevara la victoria, pues al inicio del día los cuatro primeros pilotos estaban separados por apenas 21 segundos, entre ellos el austríaco Matthias Walkner (KTM), el chileno Pablo Quintanilla (Husqvarna) y el estadounidense Andrew Short (Husqvarna).

Al final del día, Gonçalves fue el más rápido de todos ellos y ocupó el primer lugar del podio, seguido de Walkner en el segundo escalón y de Short en el tercero.

“Hoy tenía una posición de salida que podía complicar las cosas, pero Kevin lo hizo muy bien. Yo pude apretar mucho y los de detrás no me atraparon. Estoy contento por mí y por el equipo. Esta era una carrera con pilotos con muy buen ritmo. Hay que seguir atento y no relajarse”, dijo Gonçalves al terminar la jornada.

Por su parte, Benavides manifestó estar muy contento por la etapa que hizo y destacó el “gran trabajo de equipo” que “Paulo pudo aprovechar para rodar a buen ritmo”.

Con este triunfo, el portugués, quien fue el gran ausente del último Dakar por una lesión, confirmó así su buen momento tras haber ganado dos semanas atrás el rally Ruta 40, en Argentina.

Por celebrarse sobre el mismo terreno donde se correrá el Dakar 2019, el Desafío Inca concentró los mejores pilotos de la especialidad en motos, incluidos los pilotos oficiales de las fábricas de KTM, Honda, Yamaha y Husqvarna.

Por su parte, Terranova completó una carrera redonda al ganar las tres etapas del rally y sacar una amplia ventaja a sus perseguidores, algo que le fue más fácil cuando su principal rival, el peruano Nicolás Fuchs, abandonó en el primer día de carrera al incendiarse su vehículo.

El argentino se adjudicó la victoria en la categoría de coches con motor diesel, mientras que el segundo automóvil más rápido, que fue el del peruano Diego Weber, se llevó el triunfo en la categoría de coches con motor de gasolina.

“Fue una carrera linda. Se hacen carreras técnicas y complicadas donde hay que buscar ritmo. Venía desde el Dakar pasado sin estar arriba del auto, y hacía falta ir tomando ritmo. La carrera es muy exigente, con mucha navegación. Si se ajustan algunas cosas podría ser un gran clásico”, dijo Terranova sobre el Desafío Inca.

En quads, el boliviano Juan Carlos ‘Chavo’ Salvatierra dominó la carrera de principio a fin, al ser el más rápido de los pilotos de cuatrimotos en los tres días.

Salvatierra estuvo acompañado en el podio por los peruanos Ignacio Flores y Emilio Chuy, que terminaron a 52 minutos y a una hora y 26 minutos, respectivamente.

Tras concluir los cerca de 900 kilómetros cronometrados que tuvo el rally, Salvatierra expresó su satisfacción por haber podido emplear a fondo su nuevo quad, el mismo que por problemas eléctricos le dejó fuera de carrera en el Ruta 40.

“Ahora todo salió a favor nuestro. Kilómetro a kilómetro vengo aprendiendo, sintiéndome más cómodo con el quad. La carrera fue excelente, el mejor entrenamiento que puede haber para el Dakar 2019. Anduvimos por dunas muy difíciles y mucha navegación”, relató.

El Desafío Inca es el tercer y último Dakar Series del año, el circuito de rallys preparatorios para la carrera más dura del mundo que completan las pruebas de Merzouga (Marruecos) y Ruta 40 (Argentina). EFE