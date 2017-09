El presidente de Ecuador cumplirá amplia agenda en sede de Naciones Unidas

Quito, 17 sep (EFE).- El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, viaja este lunes a Nueva York y durante toda la semana cumplirá una amplia agenda, en el marco de su participación en el 72 periodo de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas.

Según la agenda de actividades proporcionada hoy por la Secretaría Nacional de Comunicación (Secom), se tiene previsto que Moreno, quien viajará acompañado de su esposa, Rocío González; la canciller, María Fernanda Espinosa; el ministro de Comercio, Pablo Campana; y el secretario de Comunicación, Alex Mora, llegue a Nueva York en horas de la noche.

El martes, el mandatario ecuatoriano participará en la ceremonia de bienvenida a los participantes a la Asamblea que ofrecerá el secretario general de la ONU, António Guterres, tras lo cual se inaugurará el debate en ese foro.

Luego, Moreno mantendrá una serie de reuniones bilaterales con sus homólogos de Uruguay, Tabaré Vázquez; de Costa Rica, Guillermo Solis; y de Austria, Alexander Der Bellen.

El martes también tiene previsto asistir al Diálogo de Alto Nivel sobre Cambio Climático convocado por la Secretaría General de la ONU y posteriormente acudirá a un Cónclave con empresarios en la Americas Society and Council of the Americas.

El miércoles Moreno intervendrá en el pleno de la Asamblea General y luego aprovechará su estadía en el sede de la ONU para depositar la ratificación de su país a los acuerdos de París sobre cambio climático y de Nagoya sobre acceso a los recursos genéticos.

Ese día concluirá la agenda presidencial con una reunión bilateral con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau.

Moreno mantendrá otras citas bilaterales el jueves con la presidenta de Chile, Michelle Bachelet; el primer ministro de Bélgica, Charles Michel, y con el secretario general de la ONU.

El viernes, Moreno inaugurará la 41 Reunión Ministerial del Pleno del Grupo G-77 más China, el foro de integración más amplio en el marco de Naciones Unidas y que actualmente tiene a Ecuador en la presidencia anual.

Después, el mandatario prevé mantener una reunión con líderes de asociaciones de ecuatorianos residentes en Nueva York, así como de la comunidad de sus compatriotas en esa ciudad estadounidense.

La agenda presidencial no incluye actividades para el sábado y señala que se espera que Moreno retorne el domingo a Quito. EFE