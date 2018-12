El presidente sudafricano pide combatir la corrupción desde los ayuntamientos

Johannesburgo, 11 dic (EFE).- El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, llamó hoy a combatir el mal endémico de la corrupción desde los niveles de gobierno más locales y aseguró que los funcionarios “corruptos” serán despedidos y puestos a disposición judicial.

“Los gobiernos locales necesitan líderes en el Ayuntamiento y en la Administración que no sean corruptos, que no dispensen clientelismos y que no toleren el robo o desperdicio de los recursos públicos”, señaló el mandatario durante un acto en Durban (este) con los miembros de la Asociación de Gobierno Local de Sudáfrica.

“Aquellos que sean corruptos tienen que ser despedidos de sus cargos y deben afrontar el peso total de la ley”, advirtió.

El presidente sudafricano enfatizó que un buen funcionamiento de los organismos locales es vital para recuperar la confianza social en las instituciones, muy dañada en los últimos años debido a la corrupción e ineficiencia de la Administración pública bajo el Gobierno del anterior mandatario, Jacob Zuma (2009-2018).

No en vano, Ramaphosa asumió la jefatura de Estado en sustitución de Zuma en febrero pasado, después de que su antecesor fuese forzado a dimitir por su mala imagen y sus escándalos de corrupción.

“Se necesitan alcaldes y concejales que inspiren confianza, que tengan el respeto de sus comunidades y que tengan una visión clara”, subrayó el mandatario.

También recalcó que un buen uso de los recursos públicos es clave para el desarrollo, en un momento en el que la economía sudafricana se recupera lentamente de la contracción que dominó durante la primera mitad de 2018.

De hecho, la revisión del sistema municipal fue uno de los puntos estratégicos contemplados en el plan de estímulo presentado por Ramaphosa tras confirmarse, en septiembre pasado, la caída en recesión de la economía más industrializada de África.

Ramaphosa reconoció, aún así, que la tarea no es fácil, ya que Sudáfrica lidia con problemas como la desigualdad enquistada desde los tiempos del sistema de segregación racial del “apartheid” o con el movimiento masivo de población del campo a las ciudades, que no están dando respuestas a las necesidades de servicios y vivienda.

Las promesas de recuperación económica y de lucha contra la cultura de la corrupción son los dos estandartes políticos que Ramaphosa viene esgrimiendo con más hincapié, incluso desde antes de llegar a la presidencia.

Los resultados que pueda ofrecer en estos dos frentes jugarán un papel clave de cara a revalidar su cargo en las próximas elecciones generales sudafricanas, previstas para mayo de 2019.

Ramaphosa parte como favorito y las encuestas le dan un 59 % de intención de voto.

Estos números mejoran el panorama que había dejado Zuma al final de su mandato, pero se quedan por debajo de los que históricamente ha obtenido el gobernante Congreso Nacional Africano (CNA) en todas las elecciones generales celebradas desde el advenimiento de la democracia (1994), con victorias siempre por encima del 60 %. EFE