El primer ministro francés recibe a un “chaleco amarillo” en huelga de hambre

París, 29 nov (EFE).- El primer ministro francés, Edouard Philippe, recibió hoy inesperadamente a un miembro del autodenominado movimiento de los “chalecos amarillos”, que lleva once días en huelga de hambre.

Este encuentro se produce cuando Philippe espera recibir mañana a una delegación de este movimiento, una reunión que aún está en el aire debido a la división de opiniones dentro de este grupo, formado hace unas semanas en internet por su oposición al alza del carburante.

Ante la sorpresa general, el primer ministro francés departió en el palacio de Matignon durante al menos media hora con Patrick de Perglas, un jardinero de 55 años de Chalon-sur-Saône (centro) que está en huelga de hambre desde hace once días.

“Me ha abierto su corazón, me ha escuchado con su corazón. Le he morado a los ojos, porque los ojos dicen más que las palabras (…) Le he dicho que hay que aumentar con urgencia el poder adquisitivo de los franceses”, dijo al canal “Franceinfo” De Perglas, quien se presentó en París después de conducir largas horas al volante de su furgoneta.

El jardinero reconoció, no obstante, que le impidieron encontrarse con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, su primer objetivo.

La mediática entrevista entre el primer ministro y el jardinero sucede en la víspera del segundo encuentro entre “los chalecos amarillos” y el Gobierno, después de que el martes dos portavoces fuesen recibido por el ministro de Ecología, François de Rugy.

No obstante, esa reunión está en el aire, pues algunos portavoces del movimiento han aclarado que no molestarán en acudir.

Este mismo sábado, los “chalecos amarillos” han convocado una nueva protesta este sábado en los Campos Elíseos de París después de la del pasado sábado 24, cuando algunos manifestantes se enfrentaron a las fuerzas del orden con lanzamientos de piedras y otros objetos contundentes y montaron barricadas.

A pesar de las escenas de violencia, el apoyo ciudadano a los “chalecos amarillos” ha subido en Francia en 5 puntos porcentuales, hasta el 75 %, según una encuesta.

Este grupo empezó a movilizarse contra la subida de los impuestos al carburante, que el Gobierno francés aplica para financiar la transición energética, pero las demandas se han alargado a la disminución del poder adquisitivo de las clases medias rurales. EFE