El programa Sembrando Vidas, del presidente López Obrador, sólo siembra tranzas: López Rabadán

La senadora Kenia López Rabadán acusó en la “Contramañanera” de esta semana que el programa Sembrando Vidas, del presidente López Obrador, sólo siembra tranzas y que mientras la Ciudad de México (CDMX) se cae a pedazos con desempleo, inseguridad y pobreza, Claudia Sheinbaum anda en campaña.

“Debemos precisar que primero la COP26 envió la Declaración sobre Bosques y Uso de la Tierra y México no lo firma; luego ante la presión, un día después firman de manera tardía y hoy se le ocurre al López Obrador decir que la idea de la COP26 salió del programa Sembrando Vida, no cabe duda que el Presidente es megalómano además de mentiroso”, expuso la panista.

Al respecto, la legisladora cuestionó: ¿por qué no lo habrán querido firmar en un inicio? ¿Por qué lo firmaron hasta que se vieron presionados el día de ayer?, y dijo, pues parece que la respuesta se encuentra en el propio documento.

“La Declaración establece que los países firmantes deberán conservar los bosques y los ecosistemas terrestres y obviamente eso choca con la deforestación que este gobierno está haciendo en el sureste de nuestro país con el proyecto del Tren Maya. Ya que están devastando, por ejemplo, la reserva de la biósfera de Calakmul. Las hectáreas de árboles están siendo deforestadas y obviamente contraviene lo establecido en la Declaración de la COP26”, indicó.

También señaló que el gobierno tiene dos opciones: cumplir con la firma y no deforestar o mentir a nivel internacional y no cumplir con los acuerdos de Glasgow.

López Rabadán dijo que cómo se atreve López Obrador a pensar que el programa Sembrando vida es un ejemplo a nivel internacional.

“Mejor deberían llamarlo ‘Sembrando Tranzas’, ya que la Auditoría Superior de la Federación reporta recursos no entregados, faltantes en cuentas y pagos a personas que no estaban registradas”, puntualizó.

Sobre lo anterior, remató: “así es que no Presidente, no mienta. Un programa tan corrupto como ese, no puede ser ejemplo de nada”.

Asimismo, abordó la ilegal precampaña que hace la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.

“El problema no es que pague los viajes con su dinero, ni que se pasee por la República codeándose con los militantes de Morena, el problema es que fue electa para atender los problemas de la Ciudad de México y hasta la fecha no vemos resultados”, aseveró.

La panista hizo un recuento de los problemas que se enfrentan en la Ciudad de México: encabezar la lista de desempleos, ser la quinta entidad con más mexicanos en situación de pobreza extrema y ocupar el primer lugar de contagios por Covid-19.

También, añadió, es la segunda entidad con más muertos por esta enfermedad y donde más se cometen más delitos; la segunda a nivel nacional de violencia familiar y la tercera con más secuestros; ocupa el cuarto lugar con más feminicidios de todo el país y décimo de más homicidios dolosos de mujeres.

Para concluir dijo que la ciudad se está cayendo a pedazos y la Jefa de Gobierno se placea por el país en una campaña ilegal.

