El PSG se regala una goleada y se acerca a un Niza que pierde los nervios

su crisis de resultados con una contundente goleada (5-0) sobre el Lorient, colista de la categoría, que permite a los de español Unai Emery recortar en dos puntos su desventaja sobre el líder de la Liga francesa, el Niza, que no pudo pasar del empate (0-0) en Burdeos, en un partido en el que Marco Balotelli acabó expulsado. Un tropiezo que tampoco desaprovechó el Mónaco, segundo clasificado, que se situó a tan sólo un punto del Niza, tras vencer por 2-1 al Caen, en un encuentro en el que el colombiano Radamel Falcó abrió de penalti el marcador para los del Principado. Mucho más contundente se mostró el París Saint Germain, que no desaprovechó la visita al Parque de los Príncipes del colista, el Lorient, para romper con una contundente goleada (5-0), la racha de tres encuentros consecutivos sin vencer, que había puesto en entredicho la continuidad de Unai Emery. El técnico español podrá respirar con tranquilidad, al menos unos días, gracias al buen partido del conjunto parisino, que se aprovechó de las numerosas carencias mostradas por el Lorient para regalarse una balsámica victoria plagada de goles, algunos de bellísima factura como el del belga Thomas Meunier, y buen juego. Un placido triunfo que permitió al París Saint Germain recortar su desventaja hasta los cinco puntos con el líder de la clasificación, el Niza, que no pudo pasar del empate (0-0) en el campo del Burdeos. Dos puntos perdidos a los que el Niza deberá añadir la más que previsible sanción con la que serán castigados tanto el italiano Marco Balotelli como el marroquí Younes Belhanda tras ser expulsados con tarjeta roja directa en el tiempo de prolongación. Balotelli, que hasta hoy había mostrado un comportamiento intachable a lo largo de la temporada, volvió a mostrar su peor versión, tras responder con una patada a una leve falta del polaco Igor Lewczuk, que le costó la cartulina roja. Una acción que no aplacó lo ánimos de su compañero Belhanda, que tres minutos después fue expulsado igualmente, tras responder con otra patada a una falta del jugador local Francois Kamano. Convulso final de partido que puede costar muy caro en las próximas jornada al Niza, que ya sólo aventaja en un punto al Mónaco, que hoy no falló y se impuso por 2-1 a un Caen, que planteó más problemas de los previstos a los monegascos. Problemas que el Mónaco se encargó de solventar, gracias a la efectividad del colombiano Radamel Falcao, que abrió al marcador a los 48 minutos al transformar un penalti cometido sobre él mismo, y del centrocampista Tiémoué Bakayoko, que estableció en el 70 el 2-0 con un tiro lejano que sorprendió al portero visitante. - Resultados de la 19a. jornada Bastia 1 - Marsella 2 Burdeos 0 - Niza 0 Dijon 2 - Toulouse 0 Lille 1 - Rennes 1 Lyon 2 - Angers 0 Metz 2 - Guingamp 2 Mónaco 2 - Caen 1 Nantes 1 - Montpellier 0 París Saint Germain 5 - Lorient 0 Saint-Etienne 0 - Nancy 0 - Clasificación: PJ PG PE PP GF GC PTS =========================== .1. Niza 19 13 5 1 34 13 43 .2. Mónaco 19 13 3 3 56 20 42 .3. Paris Saint Germain 19 12 3 4 38 15 39 .4. Lyon 18 11 1 6 34 19 34 .5. Guingamp 19 8 6 5 25 19 30 .6. Marsella 19 8 6 5 22 19 30 .7. Rennes 19 8 4 7 20 23 28 .8. Saint-Étienne 19 6 8 5 18 16 26 .9. Toulouse 19 7 5 7 22 21 26 10. Girondins 19 6 7 6 20 26 25 11. Montpellier 19 5 7 7 28 31 22 12. Lille 19 6 3 10 18 25 21 13. Nancy 19 5 6 8 15 23 21 14. Bastia 19 5 5 9 17 23 20 15. Dijon 19 4 7 8 26 29 19 16. Angers 19 5 4 10 15 24 19 17. Nantes 18 5 4 9 12 26 19 18. Metz 18 5 4 9 18 36 19 19. Caen 18 5 3 10 20 32 18 20. Lorient 19 4 3 12 20 38 15 EFE