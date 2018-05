El público deliró de emoción con Messi en el partido despedida de Argentina

Sebastián Meresman

Buenos Aires, 29 may (EFE).- Lionel Messi, el capitán albiceleste, fue el eje central del partido despedida de Argentina que se jugó este martes por la noche en la Bombonera y que, por momentos, pareció más un homenaje para el delantero del Barcelona que un amistoso ante Haití previo al Mundial de Rusia.

Una imponente luna llena y una temperatura primaveral en pleno otoño fueron el complemento ideal del encuentro de exhibición, que comenzó a las 20.00 local (23.00 GMT) y que Argentina ganó por 4-0 con tres goles de Messi y uno de Sergio Agüero, tras una asistencia de ‘la Pulga’.

El escenario fue una Bombonera colmada por unos 49.000 hinchas ilusionados con que la Albiceleste gane su tercera Copa del Mundo, tras las conquistas de Argentina 1978 y México 1986.

Los jugadores ya habían tenido un muestra del cariño de su afición este domingo, cuando realizaron una práctica abierta en el estadio de Huracán, el Tomás Adolfo Ducó.

Una hora y media antes del comienzo del partido se apagaron las luces y la voz del estadio dio la bienvenida al partido despedida. En ese momento se realizó un show de láseres con el himno argentino remixado con música electrónica.

A las 19.00 local el autobús con los jugadores llegó al estadio y el público entonó su primera canción: “Vení, Vení, cantá conmigo, que un amigo vas a encontrar, que de la mano, de Leo Messi, todos la vuelta vamos a dar”.

“Queremos disfrutar de la gente y de la despedida. Que sea un lindo día para todos”, dijo el delantero del Barcelona al entrar al estadio.

Al salir los haitianos al campo, la afición se vio dividida: algunos los pitaron y otros los aplaudieron, reconociéndoles como partícipes necesarios de la fiesta de despedida de la Albiceleste.

Unos 40 minutos antes del comienzo, los jugadores salieron al campo, en medio de los aplausos de la gente.

Al nombrar la alineación, la afición aplaudió más que al resto a Nicolás Otamendi, Javier Mascherano, Gonzalo Higuaín, Ángel di María, Cristian Pavón y a Messi.

Cuando la voz del estadio nombró al delantero del Barcelona, la Bombonera tronó nuevamente con el hit de la noche: “Vení, Vení, cantá conmigo, que un amigo vas a encontrar, que de la mano, de Leo Messi, todos la vuelta vamos a dar”.

Durante la entrada en calor sonaron por los parlantes destacadas bandas del rock nacional, como La Renga o Los Piojos.

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) homenajeó a los campeones del mundo en 1986: Oscar Ruggeri, Sergio Batista, Nery Pumpido y Jorge Burruchaga, entre otros.

“Volveremos, volveremos, volveremos otra vez, volveremos a ser campeones, como en el ’86”, cantó la hinchada, que también ovacionó al gran ausente, Diego Armando Maradona.

“Y ya lo ve, y ya lo ve, el que no salta, es un inglés”, se oyó a continuación.

En ese momento se desplegó sobre el campo una gran bandera argentina en la que se leyó: “Vamos por más”.

La salida al campo del equipo fue acompañada por fuegos artificiales.

Hubo un respetuoso silencio y aplausos para el himno de Haití.

El himno argentino lo interpretó Soledad Pastorutti, reconocida cantante de folclore. En ese momento la afición levantó unas cartulinas para formar un mosaico y entonó la letra patria con energía y emoción.

“Argentina, Argentina, Argentina, Argentina”, se escuchó a continuación, casi como un grito de guerra, capaz de intimidar al más feroz de los adversarios.

Y, nuevamente, el infaltable: “Vení, Vení, cantá conmigo, que un amigo vas a encontrar, que de la mano, de Leo Messi, todos la vuelta vamos a dar”.

También Mascherano fue ovacionado por el público cuando recibió una plaqueta conmemorativa por cumplir 143 partidos con la camiseta albiceleste.

Durante el encuentro las muestras de afecto no cesaron, cada ataque de los locales fue vitoreado y se escuchó en reiteradas ocasiones el clásico: “Vamos, vamos, Argentina, vamos, vamos, a ganar, que esta banda, quilombera, no te deja, no te deja de alentar”.

Cuando Messi pateó el penalti para poner el 1-0, miles de hinchas sacaron sus celulares para tener sus propias capturas del gol del capitán.

El ‘Pipa’ Higuaín y Pavón, figura de Boca Juniors, fue otro de los jugadores que, junto con Messi y Mascherano, fueron ovacionados por el público.

A lo largo del encuentro los hinchas acompañaron con aplausos cada buena jugada y le brindaron al equipo una cálida, afectuosa y emocionante despedida.

Argentina partirá este miércoles por la noche rumbo a Barcelona para continuar allí su preparación para el Mundial de Rusia 2018, que se jugará del 14 de junio al 15 de julio. EFE