El regreso de Videgaray y el activismo de Antonius

Por Juan Bustillos

Parece y es un despropósito escribir de política y conspiraciones en medio de la dolorosa tragedia de Tultepec, pero aun cuando los profesionales aconsejan no desperdiciar información en épocas como ésta, es imposible dejar pasar el anticipo de Joaquín López-Dóriga sobre el presumible regreso de Luis Videgaray en sustitución de Claudia Ruiz Massieu, y la relatoría, detalle a detalle, de Raymundo Riva Palacio de lo ocurrido al gobierno mexicano a partir de la invitación a Donald Trump a charlar en Los Pinos.

No hay desperdicio en la información; de hecho, Joaquín reta implícitamente a ser desmentido en su anticipo del retorno del ex secretario de Hacienda que dejó su oficina a José Antonio Meade en pleno escándalo político y mediático por la invitación al ahora presidente electo de Estados Unidos, mientras Raymundo repite entrecomillada la plática entre Ruiz Massieu y Susan Rice, cuando la consejera de Seguridad Nacional comunicó en Hangzhou a la secretaria de Relaciones Exteriores mexicana la molestia de Barack Obama con el gobierno de Peña Nieto por el encuentro con el candidato republicano.

No faltará quien diga que se trata de periodismo ficción, pero hablamos más bien del retorno de la sabiduría mecánica, lo que esto signifique para quien sabe leer, y de la presencia cada más evidente de Andrés Antonius, un viejo conocido de los lectores de este espacio, que hace las veces de adelantado de Videgaray.

Antonius es un experto en control de daños y en investigación; en la transición Felipe Calderón-Enrique Peña Nieto hizo las veces de heade hunter, por lo menos en dos de las áreas más estratégicas del gobierno, la militar y la petrolera.

IMPACTO le siguió los pasos en sus entrevistas con generales y almirantes para buscar sucesores al general Guillermo Galván Galván y al almirante Mariano Saynez Mendoza, y con funcionarios de Pemex.

Pero es también el discípulo bien amado del ex jefe de la oficina de la Presidencia con Ernesto Zedillo, y ex secretario de Energía y de Comunicaciones de Calderón, Luis Téllez, quien a su vez lo fue de Pedro Aspe, ex secretario de Hacienda de Carlos Salinas.

Su genialidad es tal que incluso dio clases privadas de matemáticas a hijos de un ex Presidente.

Por un tiempo fue yerno de Aspe que tuvo a Videgaray como socio en la empresa que ayuda a gobernadores a renegociar sus deudas.

A través de ella, Luis llegó al Estado de México y se convirtió en lo que es hasta hoy, pero siempre acompañado de Antonius.

Experto en investigación (digamos que el Cisen tiene mucho que aprenderle), Antonius trabajó en Kroll, la empresa que identificó el destino de la fortuna amasada por Ferdinand Marcos, el dictador filipino.

Por razones de tiempo no trabaja en el gobierno de manera oficial, pero su capacidad para investigar y sembrar información es asombrosa. Sus huellas están en mucho de lo publicado hasta hoy de lo que ocurre en Los Pinos y parece destinado a quedar entre los interlocutores que hablan cercados por 4 muros en donde se supone la inexistencia de micrófonos y cámaras.

No vivirán mucho quienes comprobarán si Videgaray sucede a Ruiz Massieu en Relaciones Exteriores como adelanta Joaquín, o si lo coloca en alguna otra posición en donde haga las veces de emisario, como dice Raymundo.

Lo único cierto es que Antonius nunca se fue, ni siquiera cuando Videgaray salió de Hacienda, y que la meta sigue siendo el 2018.