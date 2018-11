El rey saudí presenta 402 proyectos por más de 4.000 millones de dólares

Riad, 7 nov (EFE).- El rey saudí, Salman bin Abdulaziz, presentó hoy un total de 601 proyectos de desarrollo en la región central de Qasim, por un valor de más de 16.000 millones de riales saudíes (4.000 millones de dólares), informó el centro de información internacional del reino.

Durante su visita a Qasim, el monarca inauguró 402 proyectos en doce sectores, cuyo valor es de 3.200 millones dólares aproximadamente, además de lanzar 199 proyectos nuevos o futuros en cinco sectores por más de mil millones de dólares, detalló el centro gubernamental en un comunicado.

Los proyectos incluyen transporte, educación, medio ambiente y servicios públicos, entre otros, para contribuir al desarrollo de Qasim, cuyas principales actividades son la agricultura y el comercio.

La visita del rey Salman es la primera que realiza a la región y es la primera etapa de una gira que hará por varias provincias del país, donde lanzará otros proyectos y comprobará de primera mano las condiciones de vida de los ciudadanos y sus necesidades, según la agencia oficial de noticias, SPA.

La agencia también informó de que el monarca indultó a presos condenados por tener deudas financieras que no superan un millón de riales saudíes (alrededor de 266.500 dólares) y que no están involucrados en delitos, pero no especificó el número de indultados.

El rey llegó anoche a la ciudad de Buraida, capital administrativa de Qasim, ubicada a unos 400 kilómetros al norte de Riad, donde asistió a un espectáculo musical.

Acompañando al monarca se encuentran miembros de la corte y el Ministro de Estado, Ibrahim bin Abdulaziz, y el de Comercio e Inversiones, Mayid bin Abdulá al Qassabi. EFE