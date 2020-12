El Salvador experimenta un “leve” incremento de casos de la covid-19

San Salvador, 13 dic (EFE).- El Salvador experimenta un “leve” incremento en los casos confirmados de coronavirus, dijo este domingo en conferencia de prensa el ministro de Salud, Francisco Alabi, quien aseguró que, no obstante, no se trata de “una situación alarmante”.

“Existe un leve incremento en la cantidad de casos confirmados (…); sin embargo, no estamos observando un incremento en la cantidad de ingresos a los hospitales”, señaló el funcionario.

Alabi señaló que tras “alcanzar una cifra de 449 casos en un día (en agosto), logramos una disminución que se sostuvo por 23 días en los que los números de contagios oscilaban entre los 70 y 150, pero hace pocas semanas se ha tenido un leve incremento y los casos superan los 200”.

Alabi llamó a la población a “no relajar” las medidas de bioseguridad y pidió que no se realicen aglomeraciones de personas.

El Salvador registró el sábado siete nuevas muertes a causa del coronavirus SARS-CoV-2, con lo que la cifra de decesos totaliza 1.200, según datos oficiales actualizados este domingo.

En general, y de acuerdo con el sitio oficial covid19.gob.sv del Ministerio de Salud (Minsa), El Salvador acumula 41.394 contagios de la covid-19, de los que 2.527 están activos y 37.667 personas han sido dadas de alta en diferentes hospitales del país.

NO SE CONSIDERAN MEDIDAS DE CIERRE

La comisionada presidencial, Carolina Recinos, aseguró en la misma conferencia que el Gobierno del presidente Nayib Bukele “no está considerando medidas de cierres -de la economía-“, a pesar del “leve” incremento.

“El presidente Nayib Bukele no está considerando en este momento medidas de cierre, no está considerando medidas de cuarentenas y no lo vamos hacer en tanto podamos controlar la situación”, apuntó Recinos.

La funcionaria solicitó a la población contribuir para “controlar esta situación” y “no esperemos a tener las camas (de los hospitales) llenas y a tener 500 casos diarios para reaccionar”.

VERIFICARÁN IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS

Recinos indicó que el gabinete del Gobierno salvadoreño “redoblará sus esfuerzos” para verificar el cumplimento de las medidas sanitarias “en los territorios, en las áreas turísticas, en los restaurantes, en los centros comerciales y en el transporte público”

“Vamos a redoblar las inspecciones y vamos a tomar las medidas que sean necesarias a fin de evitar más contagios porque si seguimos las medidas que están establecidos entonces podemos mantenernos en el punto de control en el que nos hemos mantenido hasta este momento”, acotó.

Además, hizo un llamamiento “enérgico a la población, a las instituciones, a los políticos y a todos a que debemos cumplir las medidas de seguridad y se abstengan de estar generando aglomeraciones”, añadió. EFE

