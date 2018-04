El saxofonista Kamasi Washington anuncia nuevo disco, “Heaven and Earth”

Madrid, 10 abr (EFE).- El saxofonista estadounidense Kamasi Washington, último gran revulsivo del jazz desde la publicación en 2015 del aclamado triple disco “The Epic”, publicará el próximo 22 de junio su nuevo trabajo, el doble álbum “Heaven and Earth” (Cielo y tierra).

El californiano (Inglewood, EE.UU., 1981) anunció en las redes sociales el lanzamiento de este nuevo disco, del que adelantó dos cortes: “Fists of Fury” (Puños de furia) y “The Space Traveller’s Lullaby” (La nana del viajero del espacio).

Ambas piezas musicales se dieron a conocer acompañadas de varios vídeos de corta duración realizados por el artista británico Jenn Nkuru.

En ellas, el músico regresa a algunas de las constantes de “The Epic”, como el uso de coros y texturas sonoras complejas, además de los también conocidos solos extendidos del saxofonista tenor.

En un breve texto publicado en Instagram, Washington explica que tomó la inspiración para el nuevo disco de una idea, la de que los seres humanos son a la vez creadores y creaciones de su universo personal: “El mundo en el que mi mente vive, vive en mi mente”, dice.

“La Tierra representa el mundo como lo veo externamente, el mundo del que formo parte. El cielo representa el mundo que veo en mi interior, el mundo que es parte de mí. Lo que soy y las elecciones que tomo se encuentran en algún punto intermedio”, prosigue el autor.

El último trabajo de Washington hasta el momento era un EP de seis cortes titulado “Harmony of Difference”, concebido inicialmente como acompañamiento de una exhibición multimedia encargada por el Museo Whitney de Nueva York para su exposición bienal de arte contemporáneo.

Formado en etnomusicología en la Universidad de California (UCLA), Washington conformó junto a un grupo de jóvenes músicos de la zona deprimida del sur de Los Ángeles donde se crió varias bandas de relevancia que en la pasada década culminaron en el colectivo The West Coast Get Down.

Muchos de estos músicos -Miles Mosley, Ronald Bruner, Cameron Graves, Ryan Porter- colaboran en los últimos discos de Washington.

El gran salto cualitativo en su carrera llegó de la mano de su participación en el aclamado disco del rapero Kendrick Lamar “To Pimp a Butterfly”.

Un amigo común, el bajista Stephen Bruner, Thundercat, que actúa en "The Epic", puso a Washington en contacto con Lamar, con el que próximamente el saxofonista volverá a trabajar dentro de un proyecto del pianista Herbie Hancock.