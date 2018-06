El sonar de motores de autos “retro” llenan de nostalgia las calles panameñas

Raquel Sánchez

Panamá, 3 jun (EFE).- Escuchar el motor de un Ford Mustang de 1965, un Chevrolet de 1958 o un Toyota de 1986 trajo a la memoria de cientos de panameños el recuerdo una época dorada, donde los autos clásicos daban pinceladas de distinción a sus dueños que hoy día luchan para mantener el esplendor de esas carrocerías.

Bajo una leve llovizna que hizo que los propietarios de unos 20 vehículos de época sacaran los paños para quitar el exceso de agua, se realizó la primera exhibición llamada “Panama Old Cars”, donde se mostraron una serie sobre ruedas de los años de 1960 hasta 1980.

En un ambiente amenizado con música de Elvis Presley, Madonna y Michael Jackson, cientos de panameños se aglutinaron para tomarse fotos y llevarse un recuerdo de autos que son celosamente resguardados en la cocheras de coleccionistas, que solo los sacan para eventos especiales.

Uno de ellos es David Rodríguez, dueño de un clásico Plymouth De Luxe de 1950, quien expresó a Efe que ha tenido el reto de reconstruir ese carro con esfuerzo, siendo lo más difícil encontrar piezas que estén disponibles en la actualidad.

“Mi pasión es hacer un auto nuevo; este es un pasatiempo muy costoso, pero se puede hacer si la persona reúne lo necesario para armarlo”, explicó el Rodríguez, muy orgulloso, mientras personas se tomaban una instantánea con su adorado 4 ruedas rojo brillante.

Entre tanto Jorge Vega, propietario de un japonés Toyota Corolla AE86 de 1986, manifestó a Efe que toda su vida ha sido fanático de los motores, por ello se sumergió en el mundo de los coleccionables.

“Toda mi vida he sido fanático de carros japoneses, aunque es difícil conseguir piezas, en el caso de mi auto, este era conocido porque era el modelo que usaba la Policía panameña en la década de 1980, y todo el mundo los conocía como los ‘patrullitas”, mencionó.

Este entusiasta comentó que utiliza su carro clásico solo para participar en exhibiciones y no para uso diario, ya que los componentes no soportarían el estado de las calles de la ciudad de Panamá, una ciudad que parece estar en permanente construcción.

En la muestra automotriz también estuvo el alcalde de la Ciudad de Panamá, José Isabel Blandón, quien fue uno más de los que disfrutaron de estas joyas de ingeniería automotriz.

“Es importante que la ciudadanía se apropie de los espacios públicos, con actividades distintas como estas que tienen algo de nostalgia; soy un apasionado de las películas clásicas, y aquí hay muchos carros que estuvieron en ellas”, dijo Blandón a Efe mientras miraba unos Mini Cooper.

Otro de los carros que llamaron la atención fueron un Torino de Argentina, los Ford Mustang, así como una exhibición de carros a escala y de juguetes.

La organización de la actividad estuvo a cargo de la empresa automotriz Ayala Máquina y la Alcaldía de Panamá, que mostró carros históricos coleccionables.

Organizaciones como el club del automóvil clásico “Classic Car Club of America” y el club de carros antiguos “Antique Automobile Club of America” mantienen una lista de ejemplares no modificados elegibles que se llaman clásicos, estos se describen como “finos” o “distintivos”, a los producidos entre 1915-1998. EFE