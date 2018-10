El suizo Rhyner ofrece disculpas y dice que nunca renunció a jugar por Perú

Lima, 8 oct (EFE).- El suizo-peruano Jean Pierre Rhyner aseguró hoy que nunca renunció a la posibilidad de jugar por la selección de Perú y se disculpó con los aficionados y la Federación Peruana de Fútbol (FPF) por un mensaje en ese sentido publicado hace dos semanas en sus redes sociales.

“Es innegable que en mi corazón late la sangre de dos hermosos países. Suiza por mi padre, quien desde pequeño me inculcó a querer el fútbol, y Perú por mi madre, que me transmitió el amor por el país. Por eso quiero aclarar que nunca hice ninguna renuncia para vestir la camiseta peruana y defender sus colores”, señaló el jugador.

Rhyner sostuvo que sus redes sociales son manejadas “por una persona de confianza”, ya que no habla ni comprende “en su plenitud” el castellano, por lo que se escribieron cosas de las que no fue “consciente”.

“Pero asumo la responsabilidad como corresponde”, acotó antes de indicar que está por finalizar su contrato con el Grasshoppers suizo y estuvo sin empresario “hasta hace unos días”, por lo que se mantuvo alejado de las redes sociales.

Ante esto, el jugador envió sus “disculpas a los representantes de la FPF” luego de que en el mensaje publicado en sus redes se aseguró que renunciaba a seguir con los trámites para jugar por Perú porque no tenía apoyo ni contacto con los dirigentes peruanos.

“Sí hubo conversación con algunos de sus integrantes, lo cual agradezco, para que yo pueda tramitar algunos documentos que no tenía en regla, lo cual no se pudo llevar a cabo. Asimismo, me disculpo ante la gran afición peruana que siempre me apoya”, concluyó.

El pasado 26 de septiembre, la FPF expresó su “sorpresa y malestar” por la decisión de Rhyner, de 22 años, de renunciar a ser convocado por la selección peruana y aseguró que los argumentos ofrecidos por el futbolista “no se ajustan a la verdad”.

El tema también fue comentado por el seleccionador de Perú, Ricardo Gareca, quien aseguró que tenía “expectativas con él”, pero remarcó que “estar en la selección peruana tiene que ser un deseo”.

“Nos comunicamos y teníamos pensado ir a verlo. Nunca aseguramos convocatoria ni titularidad”, remarcó Gareca antes de considerar que la decisión del jugador era “culpa de un mal asesoramiento o de la juventud” y manifestar su expectativa de que se retractara. EFE