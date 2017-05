El surcoreano Si Woo Kim se lleva la victoria y español Cabrara un albatros

Redacción deportes, 14 may (EFE).- El surcoreano Si Woo Kim se hizo con el título de campeón en el torneo de golf The Players, considerado oficiosamente con el quinto "grande" de la temporada, mientras que el español Rafa Cabrera Bello se llevó la gran ovación y reconocimiento de los aficionados al lograr un albatros en el hoyo 16. Si Woo Kim se llevó la victoria con un total de 278 impactos, diez por debajo del par, y tras completar en su última salida al campo una tarjeta con 69 (-3), con lo que puso una distancia insalvable para sus más directos rivales. Así, el inglés Ian Poulter y el sudafricano Louis Oosthuizer, empatados en el segundo puesto, quedaron a una considerable distancia del vencedor, a tres golpes, con un total de 281 (-7). Cabrera Bello se convirtió en el gran protagonista de la jornada en el TPC Sawgrass de Ponte Vedra Beach al conseguir un espectacular albatros, un doble eagle, en el hoyo 16, un par cinco solventado en dos golpes. El jugador canario salió en el hoyo con fuerte drive de 307 metros para, desde ahí, salvar el lago y embocar con su segundo golpe. La primera vez en la historia del campo que en ese hoyo se consigue un albatros. La jornada del español terminó con 70 golpes para un total de 282 (-7) que lo dejan situado en un extraordinario cuarto puesto final. Por el contrario, hoy volvió la peor versión de Sergio García al cerrar su actuación en The Players con 78 golpes, seis por encima del par y un total de 289, con lo que echó por tierra todo lo logrado en las jornadas precedentes. Tres dobles bogeys en los hoyos 4, 14 y 18, bogeys en el 3, 6, 7 y 8 y cuatro birdies, tres de ellos en la segunda mitad de su recorrido, reflejan una jornada para olvidar del jugador español. - Clasificación final .1. Si Woo Kim (CDS) 278 (69 72 68 69) (-10) golpes .2. Ian Poulter (ENG) 281 (72 67 71 71) .+. Louis Oosthuizen (RSA) 281 (69 66 73 73) .4. Rafa Cabrera Bello (ESP) 282 (69 70 73 70) .+. Kyle Stanley (USA) 282 (69 66 72 75) .6. Brendan Steele (USA) 283 (69 71 75 68) .+. Lucas Glover (USA) 283 (70 70 73 70) .+. Adam Scott (AUS) 283 (70 72 71 70) .+. Francesco Molinari (ITA) 283 (69 74 69 71) ... 11. Emiliano Grillo (ARG) 285 (72 71 67 75) 30. Sergio García (ESP) 289 (73 71 67 78). EFE